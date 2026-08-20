Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nuevo terremoto de madrugada en GranadaIntoxicaciones etílicas, agresiones y fracturas: la otra cara de la Feria de MálagaAlquilar una vivienda en verano en la Costa del Sol equivale casi a un año en Málaga capitalVecinos de El Ejido piden una escalera mecánicaMálaga, polo alternativo a Madrid y Barcelona en el mapa logísticoCaen las matriculaciones de diesel en MálagaLa Virgen de la Cabeza culminará en Málaga su recorridoEl pueblo de Málaga donde nace un río dentro de una cueva
instagramlinkedin

Así fue la semifinal

'Maestros de la Costura Celebrity' ya tiene a sus cuatro finalistas tras una dramática semifinal y la última expulsión

El 'talent' de RTVE definió a sus aspirantes al título en una novena gala marcada por la visita de Lalachus, los duros reproches del jurado al favorito Pau Echaniz y la eliminación a las puertas de la gran final

'Maestros de la Costura Celebrity'

'Maestros de la Costura Celebrity' / LA 1

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Kevin Rodríguez

Tenerife

'Maestros de la Costura Celebrity 2' encara su recta final. La novena entrega del programa conducido por Raquel Sánchez Silva, emitida este pasado miércoles 19 de agosto, proclamó a los cuatro aprendices que competirán por la victoria definitiva en La 1, en un programa marcado por las emociones a flor de piel y la inesperada caída del gran favorito de la edición.

La velada arrancó con la visita de la humorista Lalachus, quien propuso el reto de confeccionar un vestido de Nochevieja recordando su experiencia en las Campanadas de 2024 junto a David Broncano: "Es mi cuerpo y mi chicha, y quiero que se me vea bien". Durante este primer desafío, Beatriz Luengo se alzó con la victoria tras emocionar al taller recordando la cara amarga del éxito tras Un paso adelante: "No teníamos herramientas para la presión. Iba a los castings y me decían que estaba quemada".

El favorito, al borde del abismo

La sorpresa de la noche saltó con el desempeño de Pau Echaniz. El concursante más destacado de la edición tropezó frontalmente en la primera prueba, recibiendo un duro varapalo de María Escoté ("Este trabajo ni me gusta ni lo entiendo"). Un bajón que se consolidó en una exigente prueba de exteriores dedicada a la alta costura de Hannibal Laguna.

Tras las duras críticas de Lorenzo Caprile por un trabajo "muy poco pulido", Echaniz quedó abocado al duelo de eliminación junto al modelo Jorge Román.

Jorge Román se queda a las puertas de la gran final

Antes de la prueba decisiva en el plató, la organización confirmó la clasificación directa para la final de tres concursantes: Silvia Marty, Mario Vaquerizo y Beatriz Luengo

El último billete para la final se resolvió en un duelo de sastrería sin género apadrinado por los diseñadores de Acromatyx. Tras la revisión de los trabajos, Lorenzo Caprile anunció la expulsión de Jorge Román, otorgándole a Pau Echaniz la cuarta y última plaza en la competición.

Noticias relacionadas

La gran final de la segunda edición de 'Maestros de la Costura Celebrity.2', donde se coronará al ganador, se emitirá el próximo miércoles 26 de agosto en La 1 de TVE.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. ¿Qué pasaría si hay un terremoto fuerte en Málaga?: el 28,84% de los edificios sufrirían daños altos
  2. Primera caseta cerrada en la Feria de Málaga: Koloa, clausurada durante 24 horas
  3. Pepe Aguilar, hostelero de la Costa del Sol, camino del Récord Guinness: 'Este año lo voy a intentar
  4. Resurrección Antón, experta en seísmos: 'Van a volver a haber terremotos en el sureste de la península, pero no sabemos en qué momento porque la predicción a día de hoy no existe
  5. ¿Cuáles son las mejores casetas de la Feria? Los jóvenes responden (I)
  6. Un paraíso veraniego en plena montaña: así es la piscina de un pequeño pueblo de Málaga con entradas a 3 euros desde la que ver toda la Serranía de Ronda
  7. Posibles alineaciones del Atlético de Madrid-Málaga CF de LaLiga EA Sports
  8. Intervenidos en la Feria de Málaga 27 kilos de sushi transportados en el baúl de una moto sin refrigeración

El Corte Inglés arranca la Vuelta al Cole con bonificaciones del 10% y nuevos servicios para las familias

El Corte Inglés arranca la Vuelta al Cole con bonificaciones del 10% y nuevos servicios para las familias

Juanma Rodríguez: “Habrá que tener paciencia con el fichaje del pívot, a lo mejor esto se demora mes y medio”

Juanma Rodríguez: “Habrá que tener paciencia con el fichaje del pívot, a lo mejor esto se demora mes y medio”

Este es el vídeo con el que Rumanía ha agradecido a España el despliegue de aviones de combate para proteger su espacio aéreo

Este es el vídeo con el que Rumanía ha agradecido a España el despliegue de aviones de combate para proteger su espacio aéreo

El Málaga CF acelera en el mercado: Pablo Martínez, Nemanja Gudelj, Dani Sánchez...

El Málaga CF acelera en el mercado: Pablo Martínez, Nemanja Gudelj, Dani Sánchez...

El supuesto león de Toledo continúa en paradero desconocido: la Guardia Civil mantiene la búsqueda del animal con drones y un helicóptero

El supuesto león de Toledo continúa en paradero desconocido: la Guardia Civil mantiene la búsqueda del animal con drones y un helicóptero

El terror de ‘Insidious’, baile y acción protagonizan los estrenos de cine de esta semana

El terror de ‘Insidious’, baile y acción protagonizan los estrenos de cine de esta semana

La Policía Nacional desmantela un narcopiso en pleno centro de Estepona

La Policía Nacional desmantela un narcopiso en pleno centro de Estepona

Marbella y Benahavís concentran tres de las diez calles más caras de España para comprar vivienda

Marbella y Benahavís concentran tres de las diez calles más caras de España para comprar vivienda
Tracking Pixel Contents