Cancelación histórica
TVE se va a negro durante La Vuelta por la histórica tormenta que ha obligado a suspender la tercera etapa
Una brutal granizada en los Pirineos obliga a la dirección de la carrera a cancelar la jornada y evacuar al pelotón
Kevin Rodríguez
La tercera etapa de La Vuelta 2026, retransmitida este lunes a través de La 2 de TVE, pasará a la historia de la ronda ciclista por un desenlace tan insólito como peligroso. Una brutal tormenta acompañada de granizo desatada en el tramo final —en la zona de Gruissan-Aude y Font Romeu, cerca de la frontera pirenaica— obligó a la dirección de la carrera a cancelar definitivamente la etapa y evacuar a los corredores, dejando unas imágenes inéditas de los ciclistas bajándose de la bicicleta y buscando cobijo.
El temporal pilló completamente descolocados a los comentaristas de Televisión Española, Carlos de Andrés y Perico Delgado, que sufrieron en directo los estragos de los elementos cuando la señal televisiva comenzó a pixelarse, congelarse y venirse a negro.
“Se ha acabado la carrera”: El apagón en TVE y el desconcierto
Los primeros avisos meteorológicos ya hacían presagiar complicaciones, pero la situación empeoró por momentos. "La verdad es que la tormenta parece que se está cerrando bastante pero esperemos que no tenga ninguna afectación para la carrera", comentaba Carlos de Andrés al principio, mientras los cielos se cubrían de lluvia y rayos.
Minutos después, la situación técnica se desbordaba: "Como ven tenemos algunos problemas técnicos", señalaban los comentaristas mientras la pantalla se quedaba totalmente en negro. "Ya ven como llueve. Es tremendo lo que está cayendo en la línea de meta. Hemos perdido la señal con nuestros compañeros que van en las motos y con el helicóptero. Esperemos que cambie pero no tiene muy buena pinta esto", advertía un preocupado De Andrés.
Una cancelación "nunca vista"
Tras unos minutos de incertidumbre en los que los técnicos lograron recuperar fugazmente la señal, la situación en carretera se volvió impracticable por el granizo y el riesgo extremo para los ciclistas. En medio del desconcierto, el propio Tadej Pogacar ejerció de líder improvisado para detener al pelotón y guarecerse de la tormenta, acompañado inmediatamente por el resto de compañeros.
Las cámaras de TVE captaron entonces escenas nunca antes vistas. Con la confirmación oficial de la organización, Carlos de Andrés comunicaba la noticia a los espectadores: "Cancelada la etapa. Han cancelado definitivamente la carrera... No va a haber final aquí", sentenciaba, añadiendo que se trataba de una situación "absolutamente inédita, yo esto nunca lo he visto".
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Fuente: El Periódico
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