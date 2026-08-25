Salto puntual
TVE premia a 'La amiga estupenda' tras su éxito en La 2 y cambia su estrategia de emisión, llevándosela a La 1
La serie italiana tendrá una noche especial este sábado en la cadena principal después de firmar el mejor estreno de una ficción en La 2 en dos décadas.
Carlos Merenciano
RTVE moverá ficha con 'La amiga estupenda' solo unos días después de su estreno en La 2. La Corporación ha decidido llevar la ficción italiana al prime time de La 1 este sábado, aunque por ahora se trata de una emisión especial y no de un traslado definitivo de cadena.
La decisión llega después del buen rendimiento de sus tres primeros capítulos en La 2. La serie promedió un 6,2% de cuota, reunió a 488.000 espectadores y alcanzó 1.983.000 espectadores únicos, convirtiéndose, según RTVE, en el mejor estreno de una ficción en la cadena en los últimos 20 años.
Una noche especial en La 1
El dato fue especialmente llamativo porque la ficción fue creciendo durante la noche sin perder apenas público. El primer episodio, 'Las muñecas', anotó un 5,3% y 497.000 espectadores; el segundo, 'El dinero', subió al 5,9% con 487.000; y el tercero, 'Metamorfosis', alcanzó un 8,5% y 479.000 seguidores ya en el late night.
Ese último capítulo llegó incluso a situarse por encima de 'El Chiringuito' en Cuatro, que se estrenó con un 7,1% en la misma franja. Pese a ello, RTVE no ha comunicado que 'La amiga estupenda' vaya a abandonar La 2 ni ha aclarado si La 1 recuperará los capítulos ya emitidos o continuará con nuevas entregas.
La ficción adapta la saga 'Dos amigas', de Elena Ferrante, y sigue la relación de Lila y Lenù desde su infancia en el Nápoles de los años 50 hasta la edad adulta. La serie cuenta con cuatro temporadas y su historia ya está cerrada. Antes de llegar a RTVE, estuvo disponible en España en HBO Max y tuvo un recorrido previo en abierto en Paramount Network, que emitió sus dos primeras temporadas entre 2020 y 2021.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico
- Vuelta al cole en Málaga 2026: estas son las fechas de inicio de Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato, FP y UMA
- Los cuatro restaurantes de Málaga escogidos como los mejores con terraza de toda toda España en 2026: 'Largas sobremesas y la mejor gastronomía al aire libre
- Plaza Mayor y McArthurGlen de Málaga renuncian a la apertura especial de sus tiendas hasta medianoche prevista para este jueves 27 de agosto
- Restablecida la línea C-2 del Cercanías de Málaga tras dos horas de interrupción por la presencia de un hombre en las vías
- Avisos por un dron obligan a suspender la operatividad en el Aeropuerto de Málaga durante más de media hora
- Hosteleros de Málaga hacen un buen balance de la Feria pero piden revitalizar el Centro: 'Donde no hay ambiente, la bajada es considerable
- María Altamirano, bióloga de la Universidad de Málaga: 'No hay dinero en el mundo ni conocimiento suficiente para acabar con el alga asiática
- Horario y dónde ver por televisión el Málaga CF - Deportivo de LaLiga EA Sports