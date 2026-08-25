Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vecinos de Malaga alertan de que construirán viviendas en una zona reforestadaEl Hospital Civil inaugura hoy las 750 plazas de su aparcamiento provisionalVecinos de Málaga alertan de un nuevo incendio en los terrenos de RepsolMálaga se prepara para un eclipse lunar parcial esta semanaFernando Cubillo (CCOO): “La crisis del saneamiento pone en jaque el turismo"Dos de los parajes más famosos de Málaga, elegidos entre las nueve maravillas naturales de AndalucíaSitúan a Málaga como tercera ciudad en el sur de Europa y primera de España en potencial para el desarrollo de futuros centros de datosSegunda equipación del Unicaja para la temporada 2026/2027
instagramlinkedin

Salto puntual

TVE premia a 'La amiga estupenda' tras su éxito en La 2 y cambia su estrategia de emisión, llevándosela a La 1

La serie italiana tendrá una noche especial este sábado en la cadena principal después de firmar el mejor estreno de una ficción en La 2 en dos décadas.

Un fotograma de 'La amiga estupenda'

Un fotograma de 'La amiga estupenda' / RTVE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Carlos Merenciano

Madrid

RTVE moverá ficha con 'La amiga estupenda' solo unos días después de su estreno en La 2. La Corporación ha decidido llevar la ficción italiana al prime time de La 1 este sábado, aunque por ahora se trata de una emisión especial y no de un traslado definitivo de cadena.

La decisión llega después del buen rendimiento de sus tres primeros capítulos en La 2. La serie promedió un 6,2% de cuota, reunió a 488.000 espectadores y alcanzó 1.983.000 espectadores únicos, convirtiéndose, según RTVE, en el mejor estreno de una ficción en la cadena en los últimos 20 años.

Una noche especial en La 1

El dato fue especialmente llamativo porque la ficción fue creciendo durante la noche sin perder apenas público. El primer episodio, 'Las muñecas', anotó un 5,3% y 497.000 espectadores; el segundo, 'El dinero', subió al 5,9% con 487.000; y el tercero, 'Metamorfosis', alcanzó un 8,5% y 479.000 seguidores ya en el late night.

Ese último capítulo llegó incluso a situarse por encima de 'El Chiringuito' en Cuatro, que se estrenó con un 7,1% en la misma franja. Pese a ello, RTVE no ha comunicado que 'La amiga estupenda' vaya a abandonar La 2 ni ha aclarado si La 1 recuperará los capítulos ya emitidos o continuará con nuevas entregas.

Noticias relacionadas

La ficción adapta la saga 'Dos amigas', de Elena Ferrante, y sigue la relación de Lila y Lenù desde su infancia en el Nápoles de los años 50 hasta la edad adulta. La serie cuenta con cuatro temporadas y su historia ya está cerrada. Antes de llegar a RTVE, estuvo disponible en España en HBO Max y tuvo un recorrido previo en abierto en Paramount Network, que emitió sus dos primeras temporadas entre 2020 y 2021.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Vuelta al cole en Málaga 2026: estas son las fechas de inicio de Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato, FP y UMA
  2. Los cuatro restaurantes de Málaga escogidos como los mejores con terraza de toda toda España en 2026: 'Largas sobremesas y la mejor gastronomía al aire libre
  3. Plaza Mayor y McArthurGlen de Málaga renuncian a la apertura especial de sus tiendas hasta medianoche prevista para este jueves 27 de agosto
  4. Restablecida la línea C-2 del Cercanías de Málaga tras dos horas de interrupción por la presencia de un hombre en las vías
  5. Avisos por un dron obligan a suspender la operatividad en el Aeropuerto de Málaga durante más de media hora
  6. Hosteleros de Málaga hacen un buen balance de la Feria pero piden revitalizar el Centro: 'Donde no hay ambiente, la bajada es considerable
  7. María Altamirano, bióloga de la Universidad de Málaga: 'No hay dinero en el mundo ni conocimiento suficiente para acabar con el alga asiática
  8. Horario y dónde ver por televisión el Málaga CF - Deportivo de LaLiga EA Sports

Marlaska desmiente a Robles: "No había ningún informe"

Marlaska desmiente a Robles: "No había ningún informe"

Munch y Picasso se encuentran en Málaga: el Museo Picasso reúne un centenar de obras de los dos maestros

Munch y Picasso se encuentran en Málaga: el Museo Picasso reúne un centenar de obras de los dos maestros

Rincón de la Victoria refuerza el control de la procesionaria: tratará 700 pinos más y actuará en colegios

Rincón de la Victoria refuerza el control de la procesionaria: tratará 700 pinos más y actuará en colegios

Los usuarios del nuevo parking del Hospital Civil de Málaga, entre el precio y la necesidad: “No tenemos otra opción”

Los usuarios del nuevo parking del Hospital Civil de Málaga, entre el precio y la necesidad: “No tenemos otra opción”

Fechas, horarios y televisión para ver a los internacionales del Unicaja en la Ventana FIBA

Fechas, horarios y televisión para ver a los internacionales del Unicaja en la Ventana FIBA

Cuatro constructoras se interesan por el soterramiento de la avenida de Valle-Inclán en Málaga, una obra de 26,8 millones

Cuatro constructoras se interesan por el soterramiento de la avenida de Valle-Inclán en Málaga, una obra de 26,8 millones

Willy Hernangómez, pívot del Unicaja, ejerce de capitán con España

Willy Hernangómez, pívot del Unicaja, ejerce de capitán con España

Noelia Hernández, educadora felina: “Los gatos crean vínculos de apego tan fuertes como los perros, aunque parezcan indiferentes”

Noelia Hernández, educadora felina: “Los gatos crean vínculos de apego tan fuertes como los perros, aunque parezcan indiferentes”
Tracking Pixel Contents