Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Riada en NepalTrabajadores del Hospital Civil y las tarifas "abusivas" del parkingCuenta atrás para el derribo del hotel Ibis de MálagaAndalucía sufre su peor verano de incendiosEl Bernabéu, territorio 'prohibido' para el MálagaCanela Party 2026: Torremolinos se prepara para un nuevo pitoteAdiós a Dani SánchezHorarios de la La Vuelta en Málaga
instagramlinkedin

Nueva etapa personal

Carlos Latre y Yolanda Marcos se separan tras 22 años de matrimonio, una hija en común y un éxito profesional compartido

La pareja, que se conoció en la radio en los años 90, mantienen una excelente relación y un vínculo profesional que pretenden mantener.

Yolanda Marcos y Carlos Latre.

Yolanda Marcos y Carlos Latre.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción Yotele

Madrid

Carlos Latre y Yolanda Marcos se han separado tras 22 años de amor, según ha adelantado este miércoles la revista Semana, una información verificada por YOTELE. Tienen una hija en común, que sigue los pasos de su padre en el mundo artístico.

La pareja, que ya atravesó una crisis en el pasado, que conllevó una separación con posterior reconciliación, pone punto final ahora a su vínculo sentimental de manera definitiva.lo ha hecho con respeto y discreción.

Desde que se conocieron en la radio y comenzaron a salir, su química traspasó lo estrictamente personal y cuando el cómico comenzó a despuntar, Yolanda se convirtió en su representante, mano derecha y socia en una productora de contenidos audiovisuales.

Noticias relacionadas

Con ella emprendieron el último gran proyecto en solitario de Latre: 'Babylon Show', que pese al empeño y al esfuerzo de ambos, no pudo sobrevivir en el acceso prime time de Telecinco más allá de tres semanas.

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Desaparece otro quiosco de Málaga: expira la licencia tras permanecer sin uso
  2. Vecinos de Malaga alertan de que construirán viviendas junto a Las Esclavas, en una zona reforestada y con camaleones
  3. Málaga se prepara para un eclipse lunar parcial esta semana: los mejores sitios y horas para verlo
  4. Sitúan a Málaga como tercera ciudad en el sur de Europa y primera de España en potencial para el desarrollo de futuros centros de datos
  5. El cooperativismo 'agro' andaluz apoya a la malagueña Dcoop en la compra de Deoleo: 'España puede liderar la comercialización mundial del aceite de oliva
  6. Detenida en Málaga una falsa abogada por estafar 100.000 euros en la compraventa de un inmueble de lujo en Marbella
  7. Dos de los parajes más famosos de Málaga, elegidos entre las nueve maravillas naturales de Andalucía: 'El agua ha modelado un paisaje de simas, cavidades y paredes verticales
  8. El nivel de Rafita reabre el debate en el final del mercado del Málaga CF

Un atropello en la ciudad francesa de Caen deja al menos un muerto y una docena de heridos, cuatro de ellos graves

Un atropello en la ciudad francesa de Caen deja al menos un muerto y una docena de heridos, cuatro de ellos graves

Muere un buzo de 55 años tras ser rescatado en Cádiz

Muere un buzo de 55 años tras ser rescatado en Cádiz

Pablo Arriaza, el siguiente en salir: renovación y cesión

Pablo Arriaza, el siguiente en salir: renovación y cesión

Sorteo Bonoloto del miércoles 26 de agosto de 2026

Sorteo Bonoloto del miércoles 26 de agosto de 2026

Educación reforzará la seguridad para garantizar el inicio del curso escolar en Ceuta

Educación reforzará la seguridad para garantizar el inicio del curso escolar en Ceuta

El Bernabéu, territorio 'prohibido' para el Málaga

El Bernabéu, territorio 'prohibido' para el Málaga

La etapa 5 de la Vuelta a España 2026, en imágenes

La etapa 5 de la Vuelta a España 2026, en imágenes

Esta es la mesa extensible de IKEA que se ha convertido en un básico para los pisos pequeños

Esta es la mesa extensible de IKEA que se ha convertido en un básico para los pisos pequeños
Tracking Pixel Contents