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Dani Martín rechaza absolutamente ser coach de 'La Voz', afirmando que "prefiero morir antes", y Melendi le responde

El cantante descarta tajantemente ocupar una de las sillas del programa de Antena 3, unas palabras que han provocado la respuesta de Melendi.

Dani Martín y Melendi

Dani Martín y Melendi

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Carlos Merenciano

Madrid

Dani Martín no contempla incorporar un concurso televisivo a su trayectoria. El antiguo vocalista de El Canto del Loco expresó, el pasado noviembre de 2025, su rechazo a ejercer como coach de 'La Voz' con una declaración tan rotunda como inesperada durante uno de los conciertos de su gira '25 p***s años' en el Movistar Arena de Madrid.

"Yo no quiero ser el coach de nadie, nunca, prefiero morir antes", afirmó el artista ante su público. Martín recordó después una frase similar pronunciada por otro músico al que admira y confirmó que comparte completamente esa postura.

Sus palabras no parecían dirigirse contra los concursantes, sino contra la responsabilidad de valorar y orientar las carreras de otros artistas. En esa misma intervención reivindicó las canciones como el verdadero motor de su trayectoria, por encima de su imagen, las críticas o cualquier exposición televisiva.

La respuesta de Melendi

La reflexión ha regresado ahora a la actualidad después de que Melendi respondiera indirectamente a Dani Martín durante la presentación de la nueva temporada de 'La Voz'. Sin pronunciar su nombre, el asturiano reconoció sentirse aludido y defendió la implicación de los coaches: "Cuando uno no vive las cosas, es mejor callar".

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'La Voz' regresará a Antena 3 el próximo viernes 18 de septiembre, nuevamente con Eva González como presentadora. Melendi compartirá las sillas giratorias con Mika, Lola Índigo y Pablo López en una edición que también incorporará un quinto coach durante la fase de las Batallas.

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Fuente: El Periódico

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