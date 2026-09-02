Siguen los cambios
Telecinco traslada las nuevas entregas de 'El precio justo' al fin de semana y aclara sus nuevas mañanas y el futuro de Joaquín Prat
El concurso se emitirá los sábados y domingos a las 13:30 horas, mientras 'El tiempo justo' regresará tras la baja por paternidad de su presentador.
Carlos Merenciano
Telecinco reorganizará su programación diurna a partir de la próxima semana. Entre los principales cambios figura la salida de 'El precio justo' de la parrilla de lunes a viernes, aunque el concurso continuará ofreciendo nuevas entregas durante el fin de semana.
El formato ocupará la sobremesa de los sábados y domingos a partir de las 13:30 horas. Con este movimiento, la cadena mantiene el concurso dentro de su oferta mientras libera espacio en unas mañanas que volverán a estar centradas en la actualidad y el análisis.
'La mirada crítica', con Ana Terradillos, abrirá la jornada entre las 08:00 y las 09:00 horas. Después llegará 'El programa de Ana Rosa', hasta las 12:00, mientras Patricia Pardo se quedará al frente de 'Vamos a ver' durante las tres horas anteriores a 'Informativos Telecinco 15 horas'.
El futuro de Joaquín Prat
La ausencia de Joaquín Prat será temporal. Cuando finalice su baja por paternidad, el presentador retomará 'El tiempo justo', que se incorporará a la programación matinal de lunes a viernes. Telecinco todavía no ha concretado su horario ni qué espacios tendrán que ajustar su duración para facilitar su regreso.
La remodelación también afectará a las tardes con la cancelación de 'De lunes a viernes'. 'El verano se mueve' se ampliará hasta las 17:55 horas, seguido por 'El diario de Jorge', 'Rueda la letra' y '¡Allá tú!'. La cadena colocará el nuevo concurso de Carlos Sobera a las 19:00 horas, evitando así enfrentarlo directamente con 'Pasapalabra'.
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Fuente: El Periódico
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