Pablo Motos rescata a Carlos Latre para la nueva temporada de 'El Hormiguero' tras hacerle la competencia en Telecinco

El espacio estrella de Antena 3 se prepara para un nuevo curso televisivo con un fichaje que encierra un potente trasfondo de reconciliación mediática. 'El Hormiguero' regresa este lunes para dar el pistoletazo de salida a su vigésima primera temporada, un periodo que arranca con una firme apuesta por la tecnología y un regreso de máxima altura: el de Carlos Latre a la que fue su casa.

La incorporación del popular imitador adquiere un morbo especial tras el giro de guion de los últimos años. Latre, que había sido uno de los pilares fundamentales del entretenimiento en Atresmedia, decidió en su día romper amarras para fichar en exclusiva por Telecinco y ponerse al frente de 'Babylon Show', un ambicioso formato de entrevistas y humor con el que Mediaset pretendía hacer frente y dinamitar el liderazgo absoluto de la franja de acceso a prime time que ostentaba Pablo Motos. Aquella aventura en la cadena de Fuencarral no cumplió con las expectativas y, tras registrar datos muy discretos de audiencia, el programa fue cancelado de forma fulminante tras apenas tres semanas de emisión.

Tras cerrar su etapa posterior en Mediaset, el showman vuelve ahora al redil de Atresmedia. Su reaparición en el plató de Antena 3 se materializará con su característico repertorio de imitaciones y su mirada humorística a la actualidad, integrándose de lleno en una renovada plantilla de colaboradores que también suma la participación de Anas Andaloussi para acercar las claves de la Inteligencia Artificial. La ciencia de Marron dará un salto tecnológico con un robot humanoide de última generación y las hormigas estrenarán extremidades mecánicas tras dos décadas de éxito ininterrumpido.

Nueva temporada de 'El Hormiguero'

El programa de Pablo Motos arranca esta nueva etapa arropado por una lista de invitados estelares de primer orden. Los primeros en sentarse a charlar con el presentador serán figuras tan destacadas como el seleccionador nacional Luis de la Fuente, los reputados periodistas Carlos Alsina y Rafa Latorre, y rostros muy queridos del cine y la televisión como Penélope Cruz, Ester Expósito y Paula Echevarría.

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El formato cerró el pasado curso sumando 12 temporadas consecutivas como líder absoluto de su franja y coronándose como el programa más visto de toda la televisión en España, firmando una media del 14,5% de cuota de pantalla y reuniendo cada noche a 1,8 millones de espectadores de media, con un alcance de 4,2 millones de espectadores únicos diarios.