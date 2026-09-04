Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Feijóo abre el curso político con sartená de huevos fritosDemolición del hotel IbisPolémica tala de un ficus en La PazAlertas por el virus del Nilo en MálagaMálaga escapa de los avisos naranjas por calorRécord de empleo en la hostelería de MálagaLoren y la situación económica del Málaga CFLesión de Lobete y Ochoa, al quirófano
instagramlinkedin

Crítica televisiva

Manu Sánchez carga contra Ana Rosa e Iker Jiménez por su desembarco en Ceuta: "Acuden al olor a sangre"

El presentador de 'El perro andaluz' también señaló a Carmen Porter durante su monólogo sobre la crisis migratoria y el tratamiento mediático recibido.

Manu Sánchez en 'El perro andaluz'

Manu Sánchez en 'El perro andaluz' / RTVE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Carlos Merenciano

Madrid

Manu Sánchez abrió la segunda temporada de 'El perro andaluz' con un extenso monólogo dedicado a la crisis migratoria de Ceuta. El presentador aseguró que, pese a encontrarse físicamente en el plató de La 1, emocionalmente continuaba junto a una ciudad que considera su segunda casa: "Hoy no quiero estar aquí, sigo en Ceuta".

El humorista pidió a los partidos que dejaran de utilizar la situación como arma electoral, rechazó el lenguaje bélico empleado para hablar de los migrantes y denunció el papel desempeñado por Marruecos. Sánchez defendió simultáneamente el miedo de los ceutíes y la situación de quienes cruzaron la frontera buscando ayuda.

Un contundente juego de palabras

Su intervención acabó señalando directamente a varios rostros televisivos que se desplazaron hasta la ciudad autónoma. El presentador aclaró que cuando los ceutíes reclaman más medios se refieren a soluciones y efectivos, "no a que vaya Ana Rosa Quintana, Carmen Porter e Iker Jiménez acudiendo al olor a sangre y a todo lo que sea amarillo".

Noticias relacionadas

Manu Sánchez remató su crítica con una de las frases más duras del estreno: "Más medios sí, pero menos buitres también". De esta manera cuestionó el tratamiento sensacionalista que, a su juicio, algunos programas estarían realizando de la crisis, así como la llegada de comunicadores atraídos por el impacto informativo de lo sucedido.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El histórico pueblo de Málaga de 9.000 habitantes en el que el actor Salva Reina tiene sus raíces: una localidad rodeada de sierra con fachadas encaladas y plazas tranquilas
  2. Miles de malagueños se concentran frente al Ayuntamiento: “Ceuta no se vende, Ceuta se defiende”
  3. Mourinho, sobre su desprecio a Pellegrini y al Málaga CF: 'En el pasado hay palabras que uno dice por las que te sientes un idiota
  4. Así queda el calendario escolar en Málaga para el curso 2026-27: fechas clave y festivos
  5. Adecco busca a 200 operarios de fábrica en la Axarquía malagueña para trabajar en una planta de mangos y aguacates
  6. Fingió su muerte, cambió de rostro y acabó detenido en Málaga: Pipo, el presunto líder de Los Lobos, pelea contra su extradición
  7. ING habilita cuatro nuevos cajeros en Málaga para la retirada de dinero en efectivo: estas son sus ubicaciones
  8. Fiestas de la Victoria 2026 en Málaga: conciertos, horarios y programación

Construyen en China dos ascensores bautizados como 'autobús escolar del cielo'

Construyen en China dos ascensores bautizados como 'autobús escolar del cielo'

Fotos: Feijóo abre el curso político en Alhaurín el Grande, junto a Moreno

Fotos: Feijóo abre el curso político en Alhaurín el Grande, junto a Moreno

Primera imagen de Yannick Nzosa tras su operación

Primera imagen de Yannick Nzosa tras su operación

¿Eres escalador de velocidad? Ya puedes inscribirte al Open internacional y gallego de escalada de velocidad de GRAVITEO A Coruña Xacobeo

¿Eres escalador de velocidad? Ya puedes inscribirte al Open internacional y gallego de escalada de velocidad de GRAVITEO A Coruña Xacobeo

Las almohadas más vendidas de la temporada son estas de Pikolin que imitan a las de los mejores hoteles

Las almohadas más vendidas de la temporada son estas de Pikolin que imitan a las de los mejores hoteles

Alessandra García estrena en el Teatro del Soho su nuevo espectáculo '¿Tú sabes lo que es una posidonia?'

Alessandra García estrena en el Teatro del Soho su nuevo espectáculo '¿Tú sabes lo que es una posidonia?'

'Premios Juventud' culmina su primera edición europea en Starlite Marbella con más de 1,5 millones de alcance en TVE

'Premios Juventud' culmina su primera edición europea en Starlite Marbella con más de 1,5 millones de alcance en TVE

Tyson Pérez ve al Unicaja en el buen camino: "Nos estamos adaptando a Vidorreta y él a nosotros"

Tyson Pérez ve al Unicaja en el buen camino: "Nos estamos adaptando a Vidorreta y él a nosotros"
Tracking Pixel Contents