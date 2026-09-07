La Séptima irrumpe con nueve grandes fichajes y una ambiciosa declaración de intenciones: "Queremos ser útiles"

La Séptima ha presentado las líneas maestras de la nueva televisión generalista que comenzará sus emisiones el próximo 5 de noviembre. José Miguel Contreras, máximo responsable del proyecto, y Javier Ruiz, director editorial, encabezan una cadena que nace con la intención de actualizar un panorama televisivo que consideran "un poquito obsoleto".

"Hace más de 20 años que no aparecía una cadena nueva", ha destacado Contreras en su presentación oficial, que define La Séptima como "la primera cadena de la nueva era de la televisión generalista". El directivo promete que el equipo se dejará "la piel" para convertirla en una referencia: "Nada nos gustaría más que ser útiles para millones de españoles. Tenemos una vida mínima de 30 años".

El plantel estará formado por Javier Ruiz, Noor Ben Yessef, Rocío Delgado, Verónica Sanz, Sarah Santaolalla, Luján Argüelles, Héctor de Miguel, Alba Carrillo y Marta Márquez. Ruiz asumirá las mañanas de lunes a viernes; Delgado, las tardes; Ben Yessef y De Miguel estarán vinculados a la noche; y Argüelles, Carrillo y Márquez trabajarán en la programación del fin de semana.

Una conversación abierta y plural

La cadena no quiere funcionar como una simple sucesión de espacios. "Entendemos el canal como una gran conversación sobre la actualidad", ha explicado Luján Argüelles. Noor Ben Yessef reivindica una televisión "plural, diversa e igualitaria", mientras Verónica Sanz señala su prioridad informativa: "No basta con señalar lo falso: hay que explicar la realidad de los hechos para que pueda ser comprendida".

Rocío Delgado promete prestar atención a la política, pero también a la cultura, la inteligencia artificial y las nuevas formas de relacionarse. Alba Carrillo defiende que hay que "perder el miedo a expresar las propias ideas", y Marta Márquez considera que los medios no deberían decidir qué piensa el público, sino abrir conversaciones relevantes. Sarah Santaolalla completa la declaración de intenciones con una apuesta digital: "La televisión ya no cabe en una sola pantalla".

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Héctor de Miguel aportará el componente de humor y reivindica "el optimismo" ante el nuevo proyecto. "Estoy en La Séptima porque me han echado de todas las demás cadenas", ha bromeado el comunicador. Con información, entretenimiento y vocación multiplataforma, Contreras resume la oportunidad que pretende aprovechar la nueva señal: "Hay hueco para algo más".