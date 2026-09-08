Incorporación
Matías Prats Jr. se une a 'El Chiringuito' de Pedrerol y se convierte en el primer fichaje de la era Mediaset
El popular periodista deportivo da el salto de 'El Desmarque' al programa de Pedrerol, que ha arrancado con gran éxito su etapa en Mediaset
Kevin Rodríguez
El plató de 'El Chiringuito' ya tiene su primera gran incorporación confirmada para su flamante andadura en Mediaset. Tras semanas de especulaciones y un misterioso juego de pistas que mantuvo en vilo a la audiencia, el misterio se ha resuelto: Matías Prats Jr. formará parte del equipo comandado por Josep Pedrerol.
Las piezas del puzzle encajaban milimétricamente con la trayectoria del comunicador. Aquella primera advertencia de Pedrerol señalando que el fichaje era "un periodista" dio paso a los guiños más personales del propio protagonista. La primera pista fue: "Soy seguidores acérrimo del Atlético de Madrid".
Después, el programa ofreció la segunda pista donde el periodista reconoció públicamente haber empezado desde abajo como humilde becario en Radio Marca, nunca ha escondido que su pasión por el deporte nació desde la más absoluta vocación, defendiendo siempre que "los periodistas deportivos somos futbolistas frustrados".
La pista definitiva, que provocó las risas cómplices en plató y redes sociales, vino de la mano del inconfundible sentido del humor familiar: "Mi padre es bueno contando chistes", una alusión directa al legendario Matías Prats padre, que ha convertido sus chascarrillos en una forma muy particular y admirada de contar las noticias.
Con este movimiento, El Chiringuito refuerza su plantilla de colaboradores y redactores en esta ambiciosa etapa dentro del grupo audiovisual, apostando por la experiencia, el rigor y la cercanía que caracterizan a Matías Prats Jr. El periodista se incorpora así a un equipo que hasta hace poco era rival de su programa 'El Desmarque'. Pedrerol competía con el informativo deportivo de Mediaset desde laSexta con la marca 'Jugones', mientras que algunas madrugadas, la versión nocturna de 'El Desmarque' se veía las caras con 'El chiringuito'.
De esta manera, Pedrerol se hace en su equipo con un antiguo rival, que ahora es compañero de cadena y desde ya, de programa. Para terminar, el presentador advirtió de que el nuevo fichaje deburtará "esta semana", aunque no desveló el día exacto.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico
- El Málaga CF rastrea el mercado de atacantes libres
- Andalucía busca profesores para este curso escolar: quiere cubrir 1.118 vacantes en Infantil y Primaria y 2.000 en Secundaria
- Supermercados y centros comerciales que abren este 8 de septiembre en Málaga: horarios de Mercadona, Lidl, Carrefour y El Corte Inglés
- Cuenta atrás para las polémicas esculturas del Puerto de Málaga: ya hay fecha para su retirada en septiembre
- Herido el conductor de un VTC tras volcar su vehículo en Málaga capital
- La pretemporada se pone seria para el Unicaja: La Laguna Tenerife y Real Madrid
- Luis Castro, entrenador del Levante, tras el empate contra el Málaga CF: 'El punto en La Rosaleda no es malo
- Málaga perderá más de 32.000 alumnos de Primaria, ESO y Bachillerato entre 2025 y 2035, aunque la escolarización en Infantil crecerá