Todos sabíamos que los audímetros iban a reventar la noche del estreno del ¿documental? sobre Rocío Carrasco. Telecinco tiene la habilidad de convertir a sus personajes mediáticos en asuntos de interés general. La cuestión es que el 33,3% de los espectadores, uno de cada tres que decidieron pasar la noche del domingo viendo la televisión, optaron por la primera entrega de este serial. Una noche temática que, atención, tuvo picos que sobrepasaron el 50% de cuota de pantalla. Literalmente, podemos decir que medio país estuvo pendiente de las lágrimas de Rocío Carrasco.

Sobre este asunto los especialistas en audiovisual podrían escribir libros muy serios. Por ejemplo, que se califique al formato de "serie documental". Qué tendrá lo que vimos y veremos en Telecinco con una serie documental.

Que el eco es enorme y los temas colaterales que toca son serios nadie lo duda. Hasta la ministra de Igualdad hizo declaraciones en cuanto se desató el ruido mediático. Pero no olvidemos la raíz del asunto. No olvidemos dónde nacieron, crecieron y desarrollaron su carrera televisiva, ni más ni menos que la de ser famosos, Rocío Carrasco y su ex marido.

Se da la circunstancia que esa misma noche de domingo Versión española estrenó la película 'Un día más en la vida', basada en la novela del periodista Ryszard Kapu ci ski. Una curiosa combinación de cine de animación e imagen real que dio paso a un interesante coloquio con sus hacedores, Raúl de la Fuente y Amaia Remírez. Una conversación donde se habló de compromiso, de reporterismo, de periodismo, ahí sí.

Ni que decir tiene que tanto la película como el coloquio fueron seguidos por poco más del 1% de los espectadores. Mientras el "documental" sobre la Carrasco birlaba a Kapu ci ski un 33%. España.