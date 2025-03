'Sección 31', el lado más oscuro de 'Star Trek'

Tras haber aparecido en distintas series de la franquicia 'Star Trek', la Sección 31 ha conseguido su propio título con la oscarizada Michelle Yeoh como protagonista. La película llegó a SkyShowtime España la semana pasada, con el precedente de haber sido vapuleada por la crítica en todo el mundo. Para aquellos que estén interesados en conocer más sobre esta misteriosa agencia de operaciones encubierta que funciona entre las sombras de la Federación, mejor que no se acerquen a esta película. Es preferible explorar sus intervenciones en otros títulos de la franquicia.

Al crear 'Star Trek', Gene Roddenberry se atrevió a imaginar un futuro utópico en el que la Humanidad había dejado atrás las guerras, la pobreza y las desigualdades. Un mundo en el que el trabajo era un medio para realizarse personalmente y el descubrimiento de nuevos mundos es uno de los principales motores. A lo largo de los años y la creación de nuevas series y tramas, el sueño utópico de Roddenberry comenzó a mostrar sus facetas más oscuras. La Sección 31 era la constatación de que las más altas instancias del poder no se habían liberado de algunas de sus peores facetas del pasado. Estamos ante una organización secreta encargada de hacer trabajos sucios y todo tipo operaciones encubiertas, en la tradición de lo que se ha venido llamando las cloacas del Estado y que sería el equivalente galáctico de la CIA, la KGB o el Mossad.

Para explicar lo que es la Sección 31 recurriré a una película que nada tiene que ver con la franquicia galáctica. Más concretamente al personaje del coronel Jessup que interpretaba Jack Nicholson en Algunos hombres buenos y a esa tensa escena en la que Tom Cruise le preguntaba en un juicio si ordenó el código rojo. El coronel se defendía asegurando que su existencia salvaba vidas. "No puedes aceptar la verdad", aseguraba reprochando al abogado que no iba a tolerar que "un hombre que se acuesta bajo la manta de la libertad que le proporciono, luego cuestiona el modo en que lo hago". En el muro de Guantánamo, antes de la guerra en Afganistán, la unidad de Jessup se saltaba todo tipo de normas, justificándose en el hecho de que todo valía si lo hacían para garantizar la seguridad de la nación. Una filosofía que encaja con algunos de los principios de la Sección 31, que opera de una manera muy parecida pero a una escala galáctica. Espionajes masivos en busca de elementos subversivos, provocar guerras y enfrentamientos entre civilizaciones alienígenas rivales e incluso el recurrir a algo tan cuestionable en la avanzada sociedad de Star Trek como la guerra biológica. Se trata de una organización tan secreta que no está claro si siguen órdenes o van por libre. En un conglomerado galáctico, la estructura del poder es tan amplia que la mano izquierda ignora lo que hace la derecha.

La Sección 31 debutó oficialmente en Star Trek en la década de los 90 en la sexta temporada de 'Espacio Profundo 9', la serie más política de la saga. La organización salió a la luz en plena guerra de la Federación con el misterioso imperio del Dominio, una civilización que ni tenía los nobles ideales de la Flota Estelar y que les estaba haciendo sudar la gota gorda. Los protagonistas descubrían que una enigmática organización estaba moviendo los hilos en las bambalinas del conflicto y usando técnicas reprobables para tratar de inclinar la balanza en una guerra que estaban perdiendo. A lo largo de 'spin offs' posteriores, esta agencia tuvo más apariciones y sobre todo en las precuelas. Dato que nos venía a decir que la Sección 31 no fue un invento creado a la desesperada en pleno conflicto con el Dominio, sino que había estado en el corazón de la Federación desde sus inicios. La organización tuvo un pequeño cameo en 'Enterprise' y volvió por todo lo alto en 'Discovery'. Fue en esta última serie, donde el personaje de Philippa Georgiu (Michelle Yeoh) se unía a la organización.

La capitana Georgiu había sido la mentora de Michael Burnham (Sonequa Martin-Green), la protagonista de 'Discovery', y murió trágicamente en el inicio de la serie. De la mano de los multiversos, Michael pudo reencontrarse con ella, pero no era precisamente su maestra. La nueva Philippa procedía del conocido Universo Espejo, una realidad alternativa que venía a ser como un reflejo oscuro del mundo del Star Trek. Los ideales de progreso y paz universal de la Federación, eran sustituidos por el Imperio Terrano, cuyos objetivos eran la conquista y primaba la ley del más fuerte. El único modo de ascender era la traición. La gracia de las apariciones de esta distorsionada visión del universo trekie, que se remontan a la serie original, estaba en ver las versiones de los protagonistas, muchas veces diametralmente opuestas a las de sus personajes. Era como ver sus imágenes distorsionadas en un espejo, de ahí el nombre con el que se bautizó esta distopía de pesadilla. La persona con la que Michael se reencontró acabó siendo una sustituta aceptable. La exiliada del Universo Espejo acabaría encontrando en la Sección 31 el mejor terreno donde seguir haciendo lo que siempre hacía, sintiéndose como en casa.

La fusión del Universo Espejo y la Sección 31 debió de parecerle una gran idea a los ejecutivos de la franquicia galáctica. Y de esta manera durante estos años de renacer trekie, entre los futuros títulos en cartera estaba una serie protagonizada por Michelle Yeoh. El proyecto no terminaba de arrancar y en esto que la actriz acabó ganando el Oscar por 'Todo a la vez en todas partes' (2022), una película precisamente sobre las realidades alternativas. Este premio terminó de echar por tierra que la serie fuera una realidad algún día. La cotización de la estrella que encabezaría el reparto subió haciendo prohibitivos los costes para su fichaje en un proyecto con vocación para tener varias temporadas. De esta manera, lo que iba a ser una serie se terminó reciclando en una película para la televisión. La primera que se hacía para la franquicia en nueve años. Eso y la presencia de la oscarizada actriz ponía las expectativas muy altas, para un trabajo que solo aspiraba a reutilizar algunas de las series esbozadas para la fallida serie. Esto es, para que estos esbozos no fueran directamente al cubo de la basura.

La película de la Sección 31 es una catástrofe de grandes dimensiones. Vendría a ser algo así como la versión trekie del 'Escuadrón Suicida', un grupo de villanos del Universo DC reclutado para hacer operaciones encubiertas para el gobierno. O para los que gusten de referencias más clásicas, una especie de 'Doce del patíbulo' del espacio. La película tiene un cierto tono autoparódico al que no se le termina de ver la gracia. Todo se fía a giros de guión totalmente gratuitos y tratar de sorprender con personajes originales, tanto que se alejan de lo que es 'Star Trek'. Hasta el punto de que si se hubiera titulado de otra manera, tampoco se notaría.

No hay ni rastro de las razas de siempre y las que se nos presentan se pasan tres frenadas con sus peculiaridades. Hay un vulcano que ríe, pero no es lo que parece y mejor lo olvidamos. La película dura una hora y media y aun así se hace eterna. En ese tiempo, se condensa lo que se supone que debería haber sido la primera temporada. Con una presentación de personajes tan apresurada que ni siquiera se llega empatizar con ellos. Todo gira en torno a la recuperación de un arma de destrucción masiva que la propia Philippa se trajo en su día del Universo Espejo. Ni logra enganchar a nuevos espectadores, ni gusta al fan de toda la vida.

Todo lo que hemos explicado en las líneas precedentes suponen una constatación de que quien realmente quiera entender la Sección 31, mejor que olvide de esta película y bucee en 'Espacio Profundo 9', 'Enterprise' o 'Discovery', donde esta oscura faceta de la Federación sí está bien explorada. Para aquellos que estén impacientes por la llegada de la tercera temporada de 'Strange New Wolrds', en algún momento de este año, puede ser una tentación para calmar el mono. Pero insisto, en el caso de la Sección 31 se cumple esa máxima de que cualquier tiempo pasado fue mejor.