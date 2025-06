'Étoile': el salto de Mrs. Maisel al ballet

Tras haber conseguido que 'La Maravillosa Mrs Maisel' se convirtiera en una de las series más aclamadas de Amazon Prime, el matrimonio Sherman-Paladino se había subido al podio de los creadores más reputados de la plataforma, con carta blanca para hacer lo que quisieran. Y lo que han querido hacer es una serie ambientada en el mundo del ballet: 'Estrella' ('Étoile' en su título original).

La elección del tema resulta un poco alejado de los gustos virales mayoritarios que suelen dominar las plataformas en streaming. Y en las televisiones en abierto, mejor ni mencionarlo. Amy Sherman Paladino se había quejado públicamente de que el cierre de su anterior serie había sido un tanto prematuro. El motivo de fondo era porque se necesitaban grandes presupuestos para producciones del tipo de 'El señor de los anillos', el título con el que la plataforma se había volcado. Por eso, la temática elegida es toda una declaración de intenciones y una extravagancia deliciosa.

Paradójicamente, las series fantasía épica están hoy en la cuerda floja. Esto es algo que ha resultado patente tras la cancelación de 'La rueda del tiempo' y algunos ven también en peligro la continuación de la ambiciosa adaptación de la génesis de la gran historia épica creada por Tolkien, 'Los Anillos de Poder'. Son producciones muy caras y no están dejando la huella que se esperaba de ellas, al contrario de lo que está pasando con 'The Boys' y 'Fallout'. Por mucho que nos duela, es algo que hay que admitir. Sin embargo, que nadie se lleve engaño, porque 'Estrella' no es precisamente una serie barata. Hay una gran calidad en la ambientación, la dirección artística de las escenas de ballet y un reparto de lujo, que han requerido de una gran inversión. Y Amazon ha confirmado que habrá segunda temporada, lo cual es algo de celebrar, aunque da la sensación de que su estreno ha pasado de tapadillo y con poca promoción por parte de la plataforma. Aunque hoy por hoy, con la facilidad con la que se cancelan proyectos ya aprobados no es que sea garantía de nada.

La serie cuenta cómo dos prestigiosas escuelas de ballet de Nueva York y París aúnan sus esfuerzos, compartiendo sus principales estrellas para hacer frente a la crisis que atraviesan por falta de fondos. Las mejores figuras de cada una se mudan para pasar el curso en cada una de estas ciudades, que son el marco donde se desarrolla la trama. En 'Étoile', los choques culturales entre Francia y los Estados Unidos están servidos. El rodaje en París y algunos de los escenarios que muestras seguro que se han comido una buena parte de los presupuestos. A los Sherman-Paladino les encanta eso de irse a rodar a París. Es algo que ya hicieron y, por ejemplo, ya se marcaron unos cuantos exteriores de la capital francesa en la segunda temporada de 'Mrs Maisel'.

Mientras que 'Mrs Maisel' y 'Las chicas Gilmore', las otras grandes series de la pareja de creadores televisivos, contaban al frente del reparto con una protagonista carismática y un elenco de personajes secundarios brillante, en 'Estrella' no está tan claro a quién le corresponde este protagonismo. Hay un reparto mucho más coral. Y a pesar de que la trama se divide entre más personajes, los diálogos tienen la personalidad y el toque ágil que tenían las series anteriores. Quizá en 'Estrella' el problema es que se tarda un poco en conseguir empatizar con ellos. No hay que olvidar que los personajes que interpretan los protagonistas están considerados como genios, lo que permite que sean un tanto excéntricos y alocados. Esto nos recompensa con que sus rarezas traerán momentos hilarantes.

A la cabeza del reparto tenemos a Charlotte Gainsbourg, estrella del cine francés y con una destacada carrera internacional en la gran pantalla, y que nos sorprende con un cambio de registro respecto al tipo de papel al que nos tiene acostumbrados. Normalmente, la hemos visto en roles más intensos y desgarradores, como pueden ser sus intervenciones en las películas de Lars von Trier. Aquí interpreta a Geneviève Lavigne, directora artística del ballet de París, que idea esta inusual fusión para mantener su pasión inquebrantable por el arte. Por el otro lado, trata de luchar contra la burocracia que le marcan los políticos, no siempre de acuerdo con sus soluciones.

La otra pata de la trama es el personaje de Jack McMillan, interpretado Luke Kirby, actor que es mucho menos conocido que su compañera, pero al que los fans de 'Mrs Maisel' recordarán con especial cariño. Su personaje aquí no es muy diferente al de Lenny Bruce que encarnaba en la anterior serie. McMillan es el director de la escuela de Nueva York, que acepta esta alianza al otro lado del Atlántico. Me llama la atención la gran atención mediática que causa en la trama el acuerdo entre las dos compañías. Por mucho que se trate de dos ciudades tan importantes. Ojalá fuera así en la realidad.

Otro actor veterano es Simon Callow ('Cuatro bodas y un funeral') que encarna a un magnate del petróleo interesado en invertir en esta iniciativa cultural. Aunque el dinero es bienvenido, para los directores de las academias, aceptarlo vendría a ser algo así como prostituirse.

Las tramas giran también en torno a los jóvenes artistas que participan en este intercambio cultural. Los de Nueva York se benefician de la llegada de Cheyenne Toussaint (Lou de Laâge), la gran estrella del ballet francés, que es algo así como una Greta Thunberg treintañera, ecologista y activista, que no se calla ante los problemas ambientales del mundo. El temor a su mal genio nos brindas momentos cómicos, pero pronto vemos que, pese a su pésimo carácter, tiene su lado humano. Esa dureza se debe a todo lo que ha tenido que renunciar en su vida personal por ser la estrella que hoy es. Por el contrario, el personaje de Mishi (Taïs Vinolo) es totalmente opuesta al de Cheyenne. A ella le toca ir de Nueva York a París, pero cuenta con el detalle de que su madre es la ministra del país. Es inevitable que muchos vean su elección como un acto de enchufismo y ella se ve obligada continuamente a tratar de demostrar por qué está donde está y desmarcarse de su familia. Luego está el personaje del coreógrafo, interpretado por Gideon Glick, cuyo perfeccionismo y la falta total de empatía hacia los demás exaspera a quienes le rodean. Para él, solo importa su arte.

La serie tiene un toque más personal que otros títulos de los showrunners. Puede parecer un tanto más oscura que las anteriores, aunque mantenga sus mordaces diálogos entre sus personajes. Pero quizá ese toque de oscuridad y cierta amargura es la evolución que todo artista tiene hacia su madurez creativa. 'Estrella' es un lujo que convendría mimar y que, si se la deja brillar, permitirá grandes momentos. El tema de los títulos de crédito no podrás sacártelo de la cabeza. Al fin y al cabo, la música también siempre ha sido una marca distintiva de la casa. En el caso de que a Amazon se le ocurriera sacar la guillotina, siempre nos quedará París y el inconfundible estilo de los Paladino.