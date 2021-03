El canal de televisión Nickelodeon no emitirá un episodio de la última temporada de 'Bob Esponja' porque considera que podría resultar problemático para algunas audiencias al tratar de un virus imaginario que obliga a una cuarentena.

El capítulo se titula 'Kwarantined Krab' (algo así como la cuarentena del cangrejo) y en él los protagonistas deben permanecer en cuarentena ante un posible brote de la 'gripe de la almeja' surgido en un restaurante de comida rápida.

"Hemos decidido no emitirlo debido a las sensibilidades en torno a la pandemia del mundo real", explicó un portavoz de la compañía. El episodio no emitirá por televisión y tampoco estará disponible en plataformas de 'streaming' como Amazon y Paramont+.

La última temporada de 'Bob Esponja', la número 12, comenzó a producirse en 2017, por lo que es probable que la trama sobre el virus se escribiera antes de que estallara la pandemia por coronavirus, aunque Nickelodeon no dio detalles sobre su fecha de producción exacta.

No es el único episodio retirado de la serie, pues el portavoz también confirmó que ya no está disponible otro en el que Bob Esponja, Patricio y Don Cangrejo irrumpen en casa de una mujer y roban su ropa interior tras una noche en el casino. El episodio se eliminó "después de una revisión de estándares en la que determinamos que algunos elementos de la historia no eran apropiados para niños", indicó la empresa.

Estrenada el 1 de mayo de 1999, 'Bob Esponja' lleva más de dos décadas emitiéndose en todo el mundo. Su popularidad ha dado lugar a un musical de Broadway, varias películas y una serie derivada con los protagonistas en su versión de niños.