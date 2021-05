Las mismas ideas descabelladas, la misma torpeza y el mismo humor, pero en tiempos de Twitter, Bizum y demás avances tecnológicos. 'Los hombres de Paco' vuelven con fuerza diez años más viejos con un reto claro: sobrevivir y perdurar en la época de las series fugaces.

Y es que hoy sería impensable conseguir lo que este grupo de policías que formaron la familia de "los pacos" (creada entonces por Daniel Écija y Álex Pina) logró cuando se estrenaron en 2005: 117 capítulos y nueve temporadas.

"Las series de largo recorrido son difíciles ya. El consumo es mucho más inmediato. Con las plataformas lo que quieres es que esté toda la serie para vértela en dos días (…) La demanda, los gustos de la audiencia han cambiado", cuenta a Efe el actor Pepón Nieto.

Este lunes 10 se emitirá el primero de los nuevos capítulos, simultáneamente en Antena 3 y en la plataforma de pago Atresplayer Premium. Sin embargo, esto solo será un aperitivo para los fans que no estén suscritos a la plataforma ya que para ver la temporada completa en abierto tendrán que esperar. Mientras, cada domingo, Atresplayer Premium estrenará un nuevo episodio y "más adelante", ha informado el grupo Atresmedia, la serie se podrá ver completa en Antena 3.

Y es que 'Los hombres de Paco' no han vuelto para ser un mero bálsamo a la nostalgia con dos o tres capítulos de reencuentro. Vuelven convencidos de quedarse y de que tendrán su espacio dentro del cada vez más competitivo panorama audiovisual. "Hemos hecho dos temporadas de 8 capítulos. No han hecho eso de experimentar a ver qué pasa. Estaban muy seguros", asegura Nieto, quien vuelve a ponerse en la piel de Mariano.

Desde que desapareció la serie, asegura Nieto, el fenómeno fan "ha sido muy insistente". "Querían que volviéramos y se han mantenido ahí fieles comentando capítulos, colgando escenas en Youtube… la verdad es que es una serie única y estamos encantados", apunta el actor. De momento han rodado dos temporadas, pero quieren hacer muchas más, "sin descanso", cuenta a Efe Neus Sanz, Rita en la serie. Cuando en 2010 le comunicaron el final del proyecto, asegura, enfermó de tristeza.

Desde entonces no ha vuelto a sentir tanto amor por ningún otro papel como lo sintió por Rita. "Para mí calzarme otra vez en los zapatos de Rita, aunque esté un poco diferente, más mujer, ha sido el regalo de mi vida", apunta. "A todos los que participamos en la primera etapa nos marcó mucho porque hicimos un grupo de amigos que seguimos siéndolo hasta ahora, con una relación muy intensa, que nos hemos seguido viendo y manteniendo la amistad. No solo es volver con los personajes sino volver a encontrarte con la familia", asegura por su parte Nieto.

Producida por Atresmedia TV en colaboración con Globomedia (The Mediapro Studio), la serie cuenta con el elenco original de protagonistas encabezado por Nieto, Sanz, Paco Tous y Carlos Santos, y contará además con la participación como secundarios de algunos de los personajes de antaño como Adriana Ozores, Hugo Silva, Michelle Jenner, Juan Diego, Mario Casas y Fede Celada. A ellos se suman caras nuevas: Amparo Larrañaga, Amaia Sagasti y Juan Grandinetti.

Las claves de una serie icónica

¿Cuáles han sido las claves del éxito de "Los hombres de Paco"? En opinión de Paco Tous es la mezcla de géneros, ya que a la serie "le cabe de todo": "Thriller, drama, tragedia, comedia…", explica a Efe. Y su humor, que "tiene un condimento especial", inspirado en "los cómicos españoles antiguos como Alfredo Landa y José Luis López Vázquez. "Nosotros a ellos les tenemos mucho aprecio y nos gusta untarnos de esos cómicos antiguos (…) tenemos que darles ese recuerdo", cuenta Tous.

Como añade por su parte Nieto, era "un gazpacho de géneros donde todo confluía y donde en una misma secuencia había tintes de drama y comedia", algo que generó "una seña de identidad de la serie que la hizo única".

Y también, añade Tous, ha ayudado el hecho de interpretar a policías reales. "Los policías a los que conocemos y vemos por la calle nos llegan a decir que nuestra serie es más real que cualquier otra serie que ellos hayan visto de policías. Porque en las series los policías o son superhéroes o son corruptos" y ellos, tienen los mismos problemas que cualquiera: "No llegan a fin de mes, tienen problemas con las hijas...". "Los Pacos" vuelven, aseguran, habiendo madurado. "Ya no admiten tantas locuras. No pueden estar en el puesto que están siendo tan tontos", cuenta Nieto. Sin embargo, entre los nuevos "líos paqueros" está un encuentro con vendedores de armas nucleares y una convivencia cercana con la momia de Franco.