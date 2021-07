AMC ha lanzado una nueva promo de la temporada 11 de The Walking Dead, que se estrena el 22 de agosto. Pese a que Rick Grimes abandonó la serie en la novena entrega, el nuevo clip está protagonizado por el personaje de Andrew Lincoln.

La promo hace un repaso de toda la serie e incluye imágenes de temporadas anteriores así como diferentes frases de los protagonistas. El clip arranca con varios vistazos de Rick al inicio de la ficción. "Así es la vida y la muerte. Cómo vives, cómo mueres. Lo que estamos dispuestos a hacer, quiénes somos. Nosotros somos la razón de que estemos aquí, no yo. Nos mantenemos unidos. Sé que todo irá bien. Porque así es cómo sobrevivimos. Nos decimos a nosotros mismos que somos los caminantes", reza el vídeo.

"Pase lo que pase, terminaremos juntos", dicen los protagonistas. Hacia el final del vídeo se pueden ver algunas imágenes de la temporada 11, secuencias en las que aparecen Daryl y Maggie revisando una estación de metro, Yumiko luciendo un traje de soldado de la Commonwealth y los Segadores.

Pese a que Rick ya no está en la serie, Lincoln no ha cerrado la puerta a una posible aparición en la temporada final. "Esa es una muy buena pregunta. La respuesta fácil es que no tengo ni idea. No creo que esté escrito todavía, pero nunca diría nunca porque todos los que todavía están haciendo la serie de televisión son amigos a los que quiero, y es una hazaña extraordinaria que sigan haciendo esta hermosa e innovadora serie que todavía tiene impacto en el mundo", contestó cuando le preguntaron al respecto en una entrevista con SFX Magazine.

La temporada 11 de The Walking Dead llega a AMC el 22 de agosto con un doble episodio: Acheron: Parte I y Acheron: Parte II. La cadena emitirá una primera parte de ocho episodios y posteriormente, ya en 2022, se emitirán dos bloques más, también de ocho capítulos cada uno.