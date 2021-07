Horas después de que las primeras imágenes de la temporada final de 'The Walking Dead' se hayan presentado en la Comic Con de San Diego, FOX ha anunciado este lunes que el próximo 23 de agosto a las 22.00 horas estrenará su primer episodio en España.

Además, la madrugada anterior al estreno, los fans podrán disfrutar en FOX del primer episodio en versión original con subtítulos en español, de manera simultánea a su estreno en Estados Unidos (a las 4.00 hora de España).

Tras 10 años de emisión, 'The Walking Dead' se ha convertido en una de las series más icónicas de la televisión en Estados Unidos. Esta última entrega estará formada por 24 episodios que se emitirán todos los lunes en el canal.

Basada en la serie de cómics escrita por Robert Kirkman y publicada por Image Comics, 'The Walking Dead' es una producción de AMC Studios producida por Scott M. Gimple, por la showrunner Angela Kang y por Kirkman, Gale Anne Hurd, Dave Alpert, Greg Nicotero, Joseph Incaprera y Denise Huth.

Pese al final de la serie, la cadena prepara otro formato escindido en torno a los personajes de Daryl y Carol. El universo creado por AMC en torno a "The Walking Dead" cuenta ya con la serie 'Fear the Walking Dead' y con 'The Walking Dead: World Beyond', sobre la generación que sobrevivió al apocalipsis zombi.

En esta temporada Maggie (Lauren Cohan) ha logrado controlar su terror psicológico por las cosas que ha visto y hecho con el fin de seguir adelante y está más que decidida a luchar por un futuro para su hijo. Pero con la omnipresencia de Negan rondando su mente, es muy posible que Maggie no controle tanto como cree.

Negan (Jeffrey Dean Morgan) se aseguró un lugar en la comunidad que se ganó con mucho esfuerzo, pero Maggie lo pone en peligro. No le gusta que su destino esté sus manos, pero trata de sobrevivir.

Rosita (Christian Serratos), sabe cómo criar a su hija y estar a la altura de las exigencias de cualquier misión. Es una soldado inflexible y una madre que sabe mantener la calma en los momentos de máxima presión. Es una líder esencial en Alejandría y sopesa cuál es la mejor forma de proceder ante las dificultades y opiniones diferentes.

Por su parte, en lugar de buscar a Dios, Gabriel (Seth Gilliam) busca la verdad. Puede que esté en un lugar oscuro, pero logra pensar con claridad. Es estable y sabe luchar por el grupo haciendo de todo. Mientras, Aaron (Ross Marquand) ha sufrido un accidente en la carretera así que la seguridad es su prioridad.

Alden (Callan McAuliffe) es un hombre muy leal y tolerante. Siempre ha cuidado a los que le rodean y ha decidido seguir su camino. Con la Colonia Hilltop incendiada y Alejandría en ruinas, sus sentidos y observaciones están en máxima alerta.

Mientras, Magna (Nadia Hilker) salió de la cueva con una perspectiva diferente: La vida es demasiado corta. Con su familia cada vez más reducida, la protege por cielo, mar y tierra. Lydia (Cassady McClincy) es una soldado en quien confía la comunidad. No le importa decir lo que piensa, aunque eso signifique enemistarse con los demás.