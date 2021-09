Stephen Amell dio vida durante ocho temporadas a Oliver Queen en 'Arrow', la serie de The CW que fue piedra angular de todo un multiverso de superhéroes y que terminó en 2020. Parece que el intérprete quiere retomar su papel, ya que ha confesado que estaría encantado de resucitar a Oliver en una miniserie para alguna plataforma de streaming.

"Si me hubieran contactado no lo diría, pero no lo han hecho. Estaba pensando en esta pregunta mientras conducía hasta aquí y, si alguna vez se presentara la oportunidad de hacer de seis a ocho episodios de Arrow, como una miniserie de Netflix o HBO Max, o en The CW según sea el caso, creo que sería increíble", admitió en una entrevista en el podcast 'Inside of You'.

Esta no es la primera vez que Amell habla sobre el posible regreso de Arrow. En 2020 también estuvo en 'Inside of You' y reveló que se había puesto en contacto con el productor Greg Berlanti para hacerle saber que estaba disponible para volver si tenían problemas para trasladar a algunos actores durante la pandemia. "Si voy a estar atrapado en Canadá durante un tiempo, quiero trabajar. Si voy a trabajar, descubramos una manera de traer a Oliver de entre los muertos", dijo.

Después de 170 episodios, 'Arrow' concluyó en 2020. En el crossover 'Crisis en Tierras infinitas', Oliver se sacrifica para detener a Antimonitor y restablecer el equilibrio en el multiverso, dando cierre a la historia de 'Arrow'.

En un principio el universo de Arrow iba a continuar con el spin-off 'Green Arrow and the Canaries', serie que iba a centrarse en Mia Queen, Black Canary y Black Siren. Sin embargo, The CW decidió no seguir adelante con el proyecto.