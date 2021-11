'Amar es para siempre' tiene un nuevo fichaje esta temporada: Alberto Amarilla ('El internado: las cumbres') se incorpora a la ficción diaria de Antena 3 para dar vida e interpretará a Marcos Salaverría, yerno del marqués de Benamazara. El actor comienza las grabaciones este lunes 22 de noviembre, tal y como ha conocido en exclusiva YOTELE.

Con esta incorporación, 'Amar' sigue sumando nombres a su reparto, encabezado esta temporada por Jon Plazaola, Carlota Baró y Carles Francino. Como secundarios, la serie cuenta con Carmen Ruiz, David Lorente, Adam Jezierski, Lucía Barrado, Jesús Castejón, Ane Gabarain, Raquel Espada, Guillermo Manuel Ortega, Andrea Trepat y Sofía Milán.

Thank you for watching

Además, continúan una temporada más dando vida a sus ya icónicos personajes Anabel Alonso, Itziar Miranda, Manuel Baqueiro, David Janer, José Antonio Sayagués, Iñaki Miramón, Luz Valdenebro, Sebas Fernández y Ángeles Martín.

Tras casi nueve años en emisión en Antena 3, 'Amar es para siempre' sigue siendo la serie diaria más vista de la televisión. En su décima temporada, la ficción producida por Diagonal promedia diariamente un 12,4% de cuota de pantalla, reuniendo a más de 1,2 millones de espectadores.

Así será el personaje de Alberto Amarilla

Marcos trató de sacarse la carrera de derecho, pero terminó dejándola y su futuro se aproximaba al fracaso. Hasta que apareció Lucía, hija de los marqueses de Benamazara. Se enamoraron y se casaron. Marcos se convirtió así en un miembro de la aristocracia. Pero los marqueses de Benamazara no estaban por labor de que la joven pareja viviera a costa del dinero de la familia y volvieron los problemas para ellos. Tras la muerte de los marqueses una noche, Marcos fue detenido y está condenado como presunto autor del crimen.