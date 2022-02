'Daredevil', 'Jessica Jones', 'The Punisher', 'Luke Cage', 'Iron Fist' y el crossover 'The Defenders' abandonan Netflix. Las últimas informaciones señalan que a partir del próximo 1 de marzo las series de Netflix basadas en personajes Marvel ya no estarán disponibles en el catálogo del servicio de streaming que las vio nacer. La gran preguntar ahora es... ¿se verán desde entonces en Disney+?

Marvel Studios y Netflix han tenido una relación complicada durante las primeras etapas del Universo Cinematográfico Marvel. Tras el éxito de 'Vengadores' y sus películas posteriores, se lanzaron varias series para expandir la franquicia, incluidos títulos como 'Daredevil', 'Punisher' o 'Jessica Jones'. Sin embargo, ahora las producciones abandonarán el catálogo del servicio de streaming. 'Daredevil' tuvo tres temporadas entre 2015 y 2018. En ese tiempo también se lanzaron 'The Punisher' y 'Jessica Jones', 'Luke Cage', 'Iron Fist' y 'The Defenders'. En 2018 todas las producciones fueron canceladas y, aunque no se desveló el motivo, parece ser que Marvel tomó esta decisión para dejar todo el protagonismo a sus nuevas series de Disney+. Contra todo pronóstico, algunas series de Disney+ recuperaron actores y personajes de las series de Netflix, como es el caso de Vincent D'Onofrio, quien dio vida a Kingpin en 'Daredevil' e hizo un cameo en 'Ojo de Halcón'. También lo hizo el Universo Cinematográfico Marvel, con la inclusión de Matt Murdock, de nuevo interpretado por Charlie Cox, como el abogado defensor de Spider-Man en la reciente 'No Way Home'. Ahora The Digital Fix ha informado que 'Daredevil', 'The Punisher' y 'Jessica Jones', 'Luke Cage', 'Iron Fist' y 'The Defenders' dejarán el catálogo de Netflix el próximo 1 de marzo. "Lo más probable es que todo esto signifique que Disney ha vuelto a adquirir los derechos por completo y tiene planes para las series y, potencialmente, para los personajes, en el futuro", añade la publicación. "Entendimos lo que Marvel estaba haciendo porque Disney+ iba a salir. Cuando estás en este negocio por mucho tiempo como todos lo hemos estado, sabes que tenía sentido comercialmente. Lo que no tenía sentido para nosotros fue por qué no continuaríamos esa serie", declaró D'Onofrio a 'Marvel News Desk'.