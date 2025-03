Rosamund Pike: "Fue David Fincher quien me dio la oportunidad de demostrar todo lo que tenía dentro"

"¿Seré capaz de ser quien debo ser? ¿Me querrá esta persona si revelo esta parte de mí? ¿Puedo seguir adelante y ver mundo a la vez que sigo teniendo raíces en casa? ¿Me perderé a mí mismo si me convierto en otra cosa? ¿Puedo confiar en esta persona? ¿Tengo miedo a mi propio potencial?". Estas son, según explica Rosamund Pike en entrevista con El Periódico, algunas de las preguntas humanas que devuelven al público una y otra vez a la serie de fantasía 'La Rueda del Tiempo', cuya tercera temporada llega el miércoles, día 12, a Prime Video.

Y sin embargo, este cronista juraría que la pregunta más importante es siempre: ¿cuando sale Pike otra vez? La principal razón para seguir esta adaptación de la saga de Robert Jordan es su labor como Moiraine Damodred, personaje que ella misma quiere presentar a los neófitos en estas palabras: "Es una maestra, una guía, una decidida hechicera que ha vivido los últimos veinte años de su vida, o más, tratando de completar una misión, la de encontrar al Dragón Renacido, la persona que podría arreglar o destruir el mundo en la batalla de corte apocalíptico que se acerca. Su trabajo es guiarle a su destino", explica la actriz nominada al Oscar por su personaje en 'Perdida' y ganadora del Globo de Oro por otra sociópata, la de 'I care a lot'.

En esta tercera temporada, que cuenta con 'El ascenso de la sombra' como base, la identidad del Dragón ya es conocida por todos: el elegido es Rand al'Thor (Josha Stradowski), joven pastor de la región de Dos Ríos. Muchos tienen interés en controlarle, en obligarle a hacer cosas, posiblemente en matarle. "Además, algunos villanos muy peligrosos, más poderosos que las Aes Sedai, de las que Moiraine forma parte, están ahora en libertad", explica Pike para terminar de componer el panorama. "El Oscuro, la más antigua fuente del mal del universo, está empezando a liberarse de su prisión y ha conseguido liberar a estos maléficos seres llamados los Renegados".

Reparto de alcance global

Pike no estaba familiarizada con conceptos como el Oscuro o los Renegados antes de meterse en este proyecto. "Como lectora, lo mío son las novelas modernas sobre nuestra vida, nuestra gente. Este ha sido un capítulo sorprendente en mi carrera. De hecho, nunca me había imaginado en nada de fantasía", explica, aunque ya participó en la 'Ira de titanes' de 2012 en el papel de Andrómeda. "De este proyecto me sorprendieron, por ejemplo, los personajes deliciosos, manipuladores y complicados que había reservados para las mujeres".

La segunda temporada introdujo a Moghedien, una Renegada interpretada con perversidad de tono infantil por Laia Costa. "No hemos compartido escenas, pero sí que he podido verla en acción y lo que hace me parece magnético y brillante. Cuando narro los audiolibros, hago a su personaje como lo hace ella. Ha sido una suerte poder conocer a actores de tantas nacionalidades, gente como Laia o la groenlandesa Nukâka Coster-Waldau [Bair, de la raza guerrera de los Aiel]. El casting ha sido un trabajo global".

Adiós a la rosa inglesa

La industria se empeñó en principio en catalogar a nuestra entrevistada como elemento, sobre todo, decorativo: fue Chica Bond en 'Muere otro día' y la mayor de las hermanas Bennet ("la belleza del condado", según la matriarca) en la adaptación al cine de 2005 de 'Orgullo y prejuicio'. Pero en los últimos diez, once años, no hemos dejado de verla desafiarse a sí misma en papeles complejos o incómodos. "Eso fue lo que siempre quise hacer", asegura. "Simplemente, en estos diez, once años he tenido mejores oportunidades. Todo cambió después de trabajar con David Fincher en 'Perdida', una película y un personaje que me permitieron expresar muchos aspectos diferentes de lo que significa ser mujer. Amy es cambiante y complicada y, además, interpreta toda clase de roles en su propia vida. Así pude mostrar a la gente mi variedad de registros. Muchos actores le dirán lo mismo que yo: uno sabe lo que tiene dentro, pero a no ser que alguien te dé la oportunidad, no podrás enseñarlo".

Sus personajes no suelen aceptar las normas establecidas por sociedades retrógradas y machistas. No lo hicieron mujeres reales a las que ha dado vida, como Ruth Williams ('Un reino unido'), la oficinista blanca de Londres que en 1947, y para indignación de los gobiernos británico y sudafricano, quiso casarse con Seretse Khama (David Oyelowo), rey de Bechuanalandia (hoy Botsuana); la reportera de guerra Marie Colvin ('La corresponsal'), fallecida en Siria en 2012, ni la pionera en el campo de la radiactividad Marie Curie ('Marie Curie'), a la que Pike interpretó con la necesaria brusquedad.

¿Cree que Moiraine comparte mucho con esas composiciones? "Me gusta mucho su impiedad", afirma. "No quería que fuera un personaje suave. Quería asegurarme de que íbamos señalando lo lejos que sería capaz de llegar para lograr sus objetivos. Al final del primer episodio, ves que tiene un plan despiadado para separar a Rand de sus amigos. Esa clase de detalle te ayuda a conocer lo multifacética que es. Es orgullosa, valiente, también vulnerable, porque al final se preocupa por los demás". Un personaje a medida de la siempre matizada Rosamund Pike.