Los Caballero se niegan a que Edu Garcia vuelva a 'La que se avecina': "Después de llamarnos cocainómanos, no va a suceder"

Aunque en 'La que se avecina' los regresos sorpresa están a la orden del día, hay una excepción que rompe la regla. Los hermanos Caballero, conocidos por abrir siempre las puertas a sus antiguos personajes, han sido tajantes con uno de los rostros más recordados por el público: Eduardo García, el inolvidable Josemi de 'Aquí no hay quien viva' y posteriormente Fran en 'La que se avecina'.

Tras abandonar la serie en 2013 y alejarse del mundo de la interpretación, García ha reaparecido recientemente en el programa 'Tardear' para hablar de su nueva vida. En sus declaraciones, reflexionó sobre lo duro que fue haber crecido en los platós desde niño: “Siempre he tenido ganas de vivir esa infancia que no viví” o “Veía a otros niños con libertades que yo no tuve”.

Ahora, según el propio programa, el actor estaría intentando volver a la interpretación y no descarta recuperar su personaje en la popular comedia de los Caballero. Sin embargo, su deseo ha sido recibido con un portazo tan sonoro como fulminante.

Alberto Caballero ha sido contundente: “Después de llamarnos cocainómanos… igual está feo”. La frase hace referencia a unas polémicas declaraciones de Eduardo García en 2022, donde insinuó que había presenciado escenas de consumo de droga durante los rodajes: “Vi cosas que un niño de 12 años no debería ver”.

Aunque el productor ha asegurado que le desea lo mejor al actor en su nueva etapa, también ha dejado claro que no volverá a trabajar con ellos: “Con nosotros, desde luego, con todo el cariño del mundo, no va a suceder”.