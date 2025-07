Carmen Machi desata su 'Furia' en HBO Max: "Cuando uno se siente humillado o traicionado estalla"

¿Quién no ha estado a punto de estallar cuando ha llegado a una situación límite? ¿Qué habría pasado si no se hubiera contenido en el último momento? Las protagonistas de 'Furia', la serie que estrena este viernes 11 de julio HBO Max, no se hacen esta pregunta, ya que acaban dejando salir toda su ira acumulada para vivir un momento de catarsis en esta sátira de la sociedad actual servida por Félix Sabroso que cuenta con un elenco femenino de lo más potente: Carmen Machi, Candela Peña, Nathalie Poza, Cecilia Roth, Pilar Castro, Ana Torrent y Claudia Salas, que interpretan los personajes principales.

El director de películas como 'Perdona bonita, pero Lucas me quería a mí' y 'Descongélate!', que hizo un gran dúo creativo junto a Dunia Ayaso, presenta aquí cinco historias femeninas que acaban enlazando unas con otras y que, a pesar de que parten de un drama, también rezuman mucha ironía.

Cecilia Roth, en la serie 'Furia' / JAU FORNES / HBO MAX

"Esta serie plantea una cosa muy sencilla, y también fascinante, que es ver hasta dónde puedes aguantar sin enfurecerte y reventar el mundo que te rodea", adelanta Nathalie Poza, cuyo personaje se enfrenta a un desahucio junto a su anciana madre por parte de su casero [Pepón Nieto]. "Lo que pasa es que estas pobres, cuando se enfurecen, no solo prenden fuego, rompen cosas o desatan violencia, sino que sobre todo se hacen daño a ellas mismas, lo que produce mucha empatía", añade la actriz. "Su manera de estallar es muy comprensible porque viene de mucho aguante".

Infidelidad

"Cuando a uno le sacan de quicio, cuando uno se siente humillado, decepcionado, traicionado, abandonado, explotado, hay un momento en el que no das más de ti y estallas. Y esa situación límite es como el planteamiento de esta sociedad en la que vivimos, en la que solo puedes resistir o dejarte caer llevándote lo que sea por delante, aunque acabes autolesionándote", apunta Machi.

La prolífica actriz interpreta a una artista bastante esnob que parece que lo tiene todo: "Económicamente está muy bien, está casada con un señor al que ama [Alberto San Juan], se siente una mujer muy realizada con su arte...", enumera Machi. Pero la infidelidad de su marido, un ambicioso directivo televisivo, con su joven asistenta [Claudia Salas], a la que ha dejado embarazada, desata la tormenta.

Del edadismo al odio en las redes

Los otros personajes sobre los que bascula 'Furia' son una mediática cocinera [Pilar Castro] que debe cerrar su negocio por culpa de los ataques de un incisivo crítico [Pedro Casablanc]; una dependienta de moda de alta costura [Candela Peña] y su compañera en la sección de deportes [Ana Torrent], que se sienten amenazadas por el personal más joven de la empresa [Iván Pellicer, Mima Riera, Claudia Roset], y una actriz olvidada del cine erótico de los años 70 [Cecilia Roth] que recibe una oferta que piensa que podría suponer su regreso, pero que en realidad es un engaño.

Candela Peña, en la serie 'Furia' / JAU FORNES / HBO MAX

Todos ellos sirven a la serie, compuesta de ocho episodios de unos 30 minutos, para abordar temas como el edadismo que sufren las mujeres, el odio en las redes, el problema de la vivienda y hasta los abusos de poder, pero también la sororidad. "Los personajes viven situaciones muy al límite, pero se ajustan bastante a la realidad, porque constantemente estamos viviendo cosas más 'heavies', como desahucios, #MeToos y odio", considera Pilar Castro.

Nathalie Poza, en la serie 'Furia' / JAU FORNES / HBO MAX

"Todos vemos que el mundo está muy confuso y sentimos mucha impotencia en esta sociedad despiadada en la que estamos todos atrapados y en la que todos participamos. Pero de alguna manera te sientes menos solo viendo esta serie. Quizá las conversaciones que surjan después de verla nos impulsen a hacer algún tipo de cambio", comenta Poza.

