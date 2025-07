La historia de Gervasio Deferr da 'El gran salto' definitivo a la pantalla con Óscar Casas

La historia de Gervasio Deferr daba para un libro. Y así fue. Su ascenso al altar de los dioses olímpicos, al lograr medallas en Sídney, Pekín y Atenas, y su posterior descenso a los infiernos, a causa del alcohol y las drogas, originaron la obra 'El gran salto', que Atresmedia quiso convertir en una serie homónima, con Óscar Casas en la piel del gimnasta. Y la ficción ha visto la luz en Atresplayer este domingo 29 de junio, después de que su estreno se aplazara varios meses debido a las acusaciones de abuso sexual contra Deferr.

Son cinco capítulos que empiezan con el antaño laureado gimnasta sumido en los excesos para ir echando la vista atrás e ir recordando sus tiempos de gloria, cuando tenía 19 años y creía que se iba a comer un mundo que se lo acabó zampando. El trabajo de Óscar Casas, que pasa de ese físico musculado y joven al de un hombre al límite, para componer ese personaje con unas vivencias tan extremas, es de tal magnitud que posiblemente supondrá un antes y un después en su carrera.

“Hemos jugado, a full, con mucha pasión, concentrados todo el día porque estábamos haciendo una historia con un trasfondo. El último día, hablando con mi madre, me di cuenta lo afortunado que era, porque me habían dado la oportunidad de hacer la historia de Gervi”, ha dicho el actor.

El compromiso de Casas

Alfons Nieto, que da vida a su hermano, ha destacado la libertad que les ha dado el director. “Una libertad guiada por su luz. Ha sido un descubrimiento. Y este chaval (Casas)tiene un absoluto compromiso a nivel profesional y personal”. Olivia Baglivi, que interpreta a la novia de Deferr en su época ‘destroyer’, ha celebrado participar en una historia “tan cruda, pero sensible”. Y ha añadido, sobre Casas: “Es una máquina de pasión y compromiso. Ha sido inspirador”. Bea Segura, que hace de psicóloga del centro de rehabilitación en el que ingresó el gimnasta, también ha destacado del joven actor su “compromiso”.

Algo a lo que también ha aludido Roger Gual, su director, que ha contado; “Para mí esta historia empezó siendo un encargo y acabó siendo una cosa muy personal. Había juego, porque la ficción es jugar, pero también mucho respeto y compromiso”.

En cuanto a Deferr, que se encontraba en la rueda de prensa como pez en el agua, compartiendo con Casas el foco de las grandes estrellas, ha destacado que la serie “es muy potente y real. “Han recogido la esencia de lo que yo estaba sintiendo, de lo que necesitaba contar para seguir curándome, por eso hice el libro. La serie lo va a plasmar mejor que el libro, y eso que lo plasmó muy bien”, prosiguió. “La historia ya sabemos cómo acaba, no me he muerto. Y no es un espóiler”, ha terminado bromeando.

