'Outlander' lanza las primeras imágenes de su última temporada

'Outlander' la serie que adapta la saga literaria de Diana Gabaldon, dará el próximo mes de agosto la bienvenida a su primer 'spin-off', 'Blood of my blood', protagonizado por los padres de Jamie y Claire. Será un anticipo para que los fans de la ficción se preparen para el estreno de la octava y última temporada de la serie original, que este fin de semana aprovechó la Comic Con de San Diego para anunciar cuándo será su estreno: a principios de 2026.

La confirmación de la fecha de emisión de los últimos capítulos vino acompañada del lanzamiento del primer 'teaser' de la última temporada de 'Outlander'. El vídeo incorpora algunos de los momentos culminantes que han vivido los protagonistas desde el inicio de la trama y adelanta algunas de las historias a las que se enfrentarán en estos episodios finales.

Un libro de Frank Randall

En las imágenes, por ejemplo, se ve a Jamie Fraser (Sam Heughan) leyendo un libro escrito por Frank Randall, el primer marido de Claire (Caitriona Balfe), sobre el impacto de la Revolución Americana en Carolina del Norte.

"¿Qué pone?”, pregunta Claire, a lo que Jamie responde con preocupación: “La guerra está llegando a la frontera. Y que James Fraser muere en ella”. De hecho, no es la primera vez que el matrimonio Fraser ve escrita su muerte en un libro, ya que anteriormente habían leído que iban a morir en un incendio.

La octava temporada de 'Outlander', que en España se podrá ver en Movistar Plus+, tendrá 10 episodios. La base principal de la trama será la novela 'Go Tell the Bees That I Am Gone', noveno libro de la saga literaria, aunque también incorporará elementos de la décima y última novela, que todavía no se ha publicado. Esta mezcla de tramas de varios libros ha sido una constante a lo largo de la traslación a la pantalla de la saga literaria.

Difícil de rodar

"La idea de la última temporada no era intentar superar [las siete anteriores], sino simplemente hacer una temporada realmente buena de 'Outlander' y que funcionara, dándole tiempo a los personajes para que hagan lo que mejor hacen: amar, compartir tiempo juntos y enfrentarse a conflictos", explicó durante la Comic Con de San Diego Matthew B. Roberts, productor ejecutivo de la serie.

"Fue una temporada muy, muy difícil de rodar. Creo que había muchísimas emociones en juego", confesó Sam Heughan. Además del protagonista y de B. Roberts, el encuentro de 'Outlander' en la Comic Con contó con la también productora ejecutiva Maril Davis y con los actores Sophie Skelton (que da vida a Brianna) y Richard Rankin (Roger MacKenzie).

