Alberto y Laura Caballero, creadores de 'La que se avecina', cambian de plataforma: HBO Max estrenará 'Por el amor de Dios'

Alberto y Laura Caballero tienen nuevo proyecto en marcha. Tras el éxito de 'La que se avecina', 'Machos Alfa' y 'El Pueblo', los creadores de Contubernio Films preparan 'Por el amor de Dios', una comedia que ya tiene plataforma confirmada. Según ha desvelado Vertele y ha podido confirmar YOTELE, será HBO Max quien emita en primicia su nueva ficción, que se encuentra actualmente en fase de casting y comenzará su rodaje a mediados de septiembre.

La nueva serie, de la que todavía no han trascendido detalles sobre la trama, mantendrá el tono irónico y la sátira social que caracterizan a sus autores. Por el momento, HBO Max ha adquirido los derechos de emisión, aunque no se descarta que más adelante pueda verse en abierto si se alcanzan nuevos acuerdos de distribución, pues no se trata de una ficción original.

Con esta incorporación a HBO Max, los hermanos Caballero suman su cuarta plataforma tras haber trabajado ya con Netflix ('Machos Alfa'), Movistar Plus+ ('Muertos SL') y Prime Video ('La que se avecina'). Una expansión que confirma la versatilidad de sus proyectos y el interés que siguen despertando entre las grandes plataformas de streaming.

Mientras tanto, sus nuevos proyectos continuan adelante: ya han finalizado los rodajes de la decimosexta temporada de 'La que se avecina' para Prime Video, mientras que la cuarta de 'Machos alfa' también estaría lista para llegar pronto a Netflix. Además, 'Muertos SL' estrenará su tercera temporada también en la plataforma roja tras saltar desde Movistar Plus+, y sus nuevos episodios podrán verse el próximo 21 de agosto.