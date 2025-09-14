'Mar afuera', la nueva serie juvenil sobre un centro de menores: "Todo viene ligado a los privilegios"

Los centros de menores ahora también encontrarán su propio retrato en la ficción. El nuevo drama juvenil 'Mar afuera', que se estrena este domingo en la plataforma atresplayer -y en Disney+ tras el acuerdo que alcanzaron las dos plataformas recientemente-, se pone en la piel de los jóvenes en un Centro de Internamiento de Menores Infractores (CIMI), sigue su día a día y analiza los conflictos con los que se encuentran estos adolescentes en un entorno a veces complicado.

La ficción está protagonizada por Gabriel Guevara, Hugo Welzel y Laura Simón. Álvaro (Gabriel Guevara) y Carlos (Hugo Welzel) son dos internos recién llegados a un Centro de Internamiento de Menores Infractores (CIMI) situado junto al mar. "Álvaro es un chico de familia bien, bastante sensible y vulnerable, que por circunstancias de la vida acaba en un centro de menores. Ahí se encuentra en un entorno bastante hostil, lleno de delincuentes", explica Guevara. Mientras cumplen su condena tendrán que hacer frente a las amenazas de la banda de Los Pajaritos sin perder la esperanza en un futuro cada vez más oscuro.

El personaje de Guevara se enfrenta a una situación totalmente nueva para él y su personaje atraviesa emociones muy extremas. "Sabía que iba a tener que estar vulnerable todo el rato, estando en una situación de agobio y de miedo. También había escenas que tenía con la psicóloga, que tenía que abrirme de corazón y de alma. Estas escenas son rompedoras", valora el actor. "A la hora de interpretar siempre encarno el personaje directamente y todo lo vivo en el momento con él, reacciono todo en el momento como el personaje, entonces para mí es fluir y dejarme llevar", explica sobre su proceso interpretativo.

La luz dentro del centro

Allí dentro, Álvaro encontrará el apoyo de internos como Saray (Laura Simón), una joven que prefiere vivir en el centro antes de volver a su vida en el exterior. "Lo que tiene fuera es mucho más duro, tiene un entorno muy conflictivo y violento, sobre todo con su madre, y para ella la libertad es estar ahí dentro", explica Simón. "Ella no se da cuenta, porque siempre ha vivido en un entorno muy oscuro, pero ella da esa luz al resto y esa cosa distinta que es difícil de encontrar en una situación como esta", detalla.

"Es un personaje con mucha fuerza, mucha vitalidad y mucha energía", añade la actriz. Y es que realmente ponerse en la piel de Saray fue un reto para la intérprete: "Yo, como Laura, tengo una energía bastante más bajita. Lo que más me costó fue llegar a esos niveles".

Las segundas oportunidades

En ‘Mar Afuera’ se abordan conflictos de interés social, que van más allá de la temática criminal; como la maternidad, las relaciones tóxicas, la familia o la enfermedad mental. Pero también habla de las segundas oportunidades. "Todos cometemos errores y hay que creer en las segundas oportunidades y en lo que está bien. Por muchos errores que tengamos, somos humanos y podemos reacondicionar nuestro camino hacia lo correcto", analiza Guevara.

"Todo viene ligado a los privilegios", argumenta, por su parte, Simón. "Yo, como Laura, me siento muy privilegiada de haber conocido estos entornos en los que la gente joven crece y vive. Son realidades que no se ven y tampoco se hablan tanto. La serie es una ficción, pero intentamos que se muestre eso", asegura la intérprete. "Cuando me llegó el proyecto intenté investigar sobre el tema y encontré muy poca información y me dio mucha rabia", reivindica la joven.

Una realidad dura

El equipo buscaba acercarse a una realidad que mostrara "esa dureza y violencia que viven muchas personas" a través de una ficción dirigida a la gente joven. "Hay gente que no es tan privilegiada y debería tener las mismas oportunidades que tú. Necesitas una luz y una personas que te pueda guiar para salir de ese entorno violento", zanja la actriz.

La serie completa su reparto con Miguel Barraga, Nekane Otxoa, La Imén, Julen Katzy, Dani Marrero, Natalia Azahara, Marcel Serrano, Pablo Louazel y Jan Bonet como el resto de los jóvenes internos. Interpretan los papeles más adultos actores como Itziar Atienza, Carles Francino, Raúl Prieto y Boré Buika, entre otros. La serie, una adaptación de la italiana 'Mare Fuori', cuenta con ocho episodios de 50 minutos de duración cada uno y se ha rodado en Alicante y Madrid.

