Las 10 series que no te puedes perder este noviembre

Igual que pasó en octubre, el mes de noviembre viene muy cargado de estrenos de series en las plataformas de 'streaming'. Aunque el principal regreso es, sin duda, la última temporada de 'Stranger things', también hay otros títulos bastante esperados, como la nueva ficción del creador de 'Breaking bad', 'Pluribus', y la policiaca 'Blue Lights'. La oferta española es muy variada: 'Yakarta', con Javier Cámara; 'El cuco de cristal', con Álex García; la longeva comedia 'La que se avecina'; 'Anatomía de un instante', con Álvaro Morte, y 'Las hijas de la criada', basada en la novela homónima de Sonsoles Ónega, ganadora del Premio Planeta.

I LOVE L.A. Día 3. HBO Rachel Sennott ('Shiva Baby') es la creadora y protagonista de esta comedia sobre un grupo de amigos que navega por la vida y el amor en Los Ángeles, con ciertas similitudes con 'Girls' por la voluntad de retratar a su generación. La ficción explora cómo la ciudad, el tiempo y la ambición transforman relaciones que antes eran inseparables.

TODAS LAS DE LA LEY Día 4. Disney+ El prolífico Ryan Murphy ('Glee', 'The politician', 'American horror story', 'Monstruo'...), apuesta ahora por un drama legal que cuenta con una reparto femenino repleto de estrellas, con Kim Kardashian, Naomi Watts, Niecy Nash-Betts, Teyana Taylor, Matthew Noszka, Sarah Paulson y Glenn Close en los papeles principales. Las protagonistas son un grupo de abogadas especializadas en divorcios que deciden abandonar un bufete dominado por hombres para abrir su propio despacho y tomar el control de sus carreras.

YAKARTA Día 6. Movistar Plus+ Después de 'Vota Juan' y de sus secuelas ('Venga Juan' y 'Vamos Juan'), Diego San José (creador también de títulos como 'Celeste' y 'Su Majestad') recurre de nuevo a su mismo protagonista, Javier Cámara. Interpreta a Joserra, un exjugador olímpico de bádminton caído en desgracia por su ludopatía y un trauma del pasado. Divorciado y sin ilusiones, cree descubrir en un torneo escolar el diamante en bruto que puede darle un giro a su vida. Se trata de Mar (Carla Quílez), una prometedora jugadora adolescente.

PLURIBUS Día 7. Apple TV+ Vince Gilligan, el creador de la exitosa 'Breaking Bad', se pasa ahora a la ciencia ficción con Rhea Seehorn, una de las actrices principales de su serie 'Better Call Saul', como protagonista. Ambientada también en Albuquerque (Nuevo México, EEUU), interpreta a una autora frustrada que se define como "la persona más infeliz del planeta". Cuando un misterioso virus comienza a propagarse por el mundo, haciendo que los infectados alcancen un estado de felicidad permanente pero pierdan también la empatía, ella será la única persona inmune.

LA BESTIA EN MÍ Día 13. Netflix Howard Gordon ('Homeland', '24') está detrás de este 'thriller' protagonizado otra vez por Claire Danes. Interpreta a una escritora apartada de la vida pública desde la muerte de su hijo. Cuando un poderoso magnate inmobiliario (Matthew Rhys, 'The Americans') se muda a la casa de al lado, encuentra un nuevo propósito en su vida: descubrir qué pasó con la mujer del empresario, la cual había desaparecido y él había sido el principal sospechoso.

EL CUCO DE CRISTAL Día 14. Netflix Después del éxito de 'La chica de nieve' y 'El juego del alma', Netflix vuelve a adaptar otro 'thriller' deJavier Castillo. Narra la historia de Clara (Catalina Sopelana), médico residente de primer año, que sufre un infarto fulminante. Un trasplante de corazón le da una segunda oportunidad, pero también despierta en ella una inquietud imposible de ignorar: necesita saber quién fue su donante. Su búsqueda la lleva a un pequeño y enigmático pueblo, donde descubre que el corazón que ahora late en su pecho pertenecía a un joven envuelto en una tragedia aún no resuelta. Álex García, Itziar Ituño e Iván Massagué completan el reparto principal.

ANATOMÍA DE UN INSTANTE Día 20. Movistar Plus+ Alberto Rodríguez ('La isla mínima', 'El hombre de las mil caras') adapta la novela de Javier Cercas sobre el intento del golpe de Estado del 23-F. Cuando el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero entró en el Congreso pistola en mano, solo tres hombres se mantuvieron sentados en sus asientos mientras el resto se agachaba para ponerse a salvo: Adolfo Suárez (Álvaro Morte), Santiago Carrillo (Eduard Fernández) y Gutiérrez Mellado (Manolo Solo).

STRANGER THINGS Día 27. Netflix. Temporada 5 (última) Primera parte Otoño de 1987. Hawkins sigue marcada por la apertura de los portales y los chicos comparten un único objetivo: encontrar a Vecna y acabar con él. Pero ha desaparecido. Para complicar aún más las cosas, el Gobierno ha puesto la ciudad en cuarentena militar y ha intensificado la búsqueda de Eleven, que se ve obligada a esconderse de nuevo. A medida que se acerca el aniversario de la desaparición de Will, también crece la inquietud. Los cuatro primeros episodios se emiten el 27 de noviembre; los tres siguientes, el 26 de diciembre, y el episodio final, el 1 de enero.

BLUE LIGHTS Día 27. Movistar Plus+. Temporada 3 Drama policial británico de los creadores de 'Line of Duty' y 'Muerte en Salisbury' que ha sido premiado con un BAFTA TV como mejor serie dramática en 2025. Dos años después de su bautismo de fuego como agentes en Belfast, Grace, Annie y Tommy han aprendido a sobrevivir en las calles. Ahora se enfrentan a un mundo cada vez más complejo donde las líneas morales se difuminan. Ya hay confirmada una cuarta temporada.

LAS HIJAS DE LA CRIADA Día 30. Atresplayer Adaptación de la novela homónima de Sonsoles Ónega,ganadora del Premio Planeta, ambientada a principios del siglo XX, entre Galicia y Cuba. En 1900, una venganza marcará el nacimiento simultáneo de dos niñas en el pazo de Espíritu Santo. Una pertenece a la criada, Renata (Carlota Baró), mientras que la segunda es hija del adinerado matrimonio Valdés, don Gustavo (Alain Hernández) y doña Inés (Verónica Sánchez). Esta luchará por convertir a su verdadera hija en la heredera de un imperio, en una época en la que a las mujeres no se les permitía ser dueñas de sus vidas.

OTROS ESTRENOS Y REGRESOS

ROBIN HOOD. Día 2. MGM+. Serie que reimagina la leyenda de Robin Hood, con un enfoque moderno del forajido que roba a los ricos para dárselo a los pobres.

NICE TO MEET YOU. Día 3. Amazon Prime Video. Una aspirante a diseñadora de joyas china viaja al Sudeste Asiático en busca de inspiración. Allí conoce a un atractivo heredero.

LA SANGRE HELADA. Día 4. Filmin. Inglaterra, año 1859. Patrick Sumner, un ex cirujano del ejército caído en desgracia, se inscribe como médico de un barco que realizará una expedición ballenera al Ártico. Con Jack O'Connell, Colin Farrell y Stephen Graham.

HEWELIUSZ. Día 5. Netflix. En 1993, el transbordador polaco 'MS Jan Heweliusz' vuelca frente a la costa de Rügen, en el mar Báltico.

MUERTE POR UN RAYO. Día 6. Netflix. David Benioff y D.B. Weiss, los creadores de 'Juego de tronos', producen esta serie protagonizada por Michael Shannon ('Boardwalk Empire') y Matthew Macfadyen ('Succession'). Narra la increíble historia de la vida y muerte del presidente estadounidense James Garfield y su admirador Charles Guiteau, que acabaría pegándole dos tiros en 1881. Aunque un fallo médico tendría mucho que ver con su muerte.

THE KOLLECTIVE. Día 6. AMC+. La nueva serie de los creadores de 'Gomorra', inspirada en el colectivo de periodismo de investigación Bellingcat. Sigue a un grupo de jóvenes que destapan una conspiración global tras la muerte de uno de sus miembros.

EL SHOW DE VINCE STAPLES. Día 6. Netflix. Temporada 2

FBI. Día 6. Warner TV. Temporada 8

DEATH VALLEY. Día 6. Cosmo. Serie británica que se ha convertido en el mejor estreno de la cadena BBC en los últimos cinco años. La vida de un actor retirado famoso por haber interpretado a un célebre detective televisivo (Timothy Spall, 'Harry Potter') ayuda a una ambiciosa agente de policía a investigar un crimen acaecido en su vecindario.

MAXTON HALL. Día 7. Amazon Prime Video. Temporada 2. Después de su apasionada noche juntos en Oxford, Ruby parece tenerlo todo. Sin embargo, una repentina crisis en la familia de James lo cambia todo y se destruye su mundo perfecto.

TÚ SIEMPRE ESTUVISTE AHÍ. Día 7. Netflix. Dos mujeres atrapadas en una realidad sofocante deciden tomar la fatídica decisión de asesinar.

AMSTERDAM NARCOS. Día 9. SkyShowtime. Desde la década de los 70 hasta principios de los 2000, Ámsterdam pasó de ser un refugio contracultural liberal a la capital de la droga europea, ganándose para símisma y para los Países Bajos la etiqueta de narcoestado. Lo que empezó con la tolerancia del gobierno neerlandés al comercio de hachís abrió, de forma inadvertida, la puerta al crimen organizado.

CAMINO A ARCADIA. Día 10. SkyShowtime. El entrenador de un equipo juvenil de lucha canaria (William Levy) dejó atrás su vida violenta en México para proteger a su hijo. Pero el regreso de su exmujer (Paula Echevarría) le trastocará por completo.

LOS FORSYTE. Día 10. Movistar Plus+. Drama de época ambientado en la Inglaterra del S. XIX sobre las vicisitudes de una acaudalada familia londinense. Es la tercera adaptación en 60 años de las novelas de John Galsworthy (Nobel de Literatura en 1932).

WHERE THE SUN ALWAYS SHINES. Día 10. SkyShowtime. La fiesta de cumpleaños de una pareja extranjera afincada en Mallorca da un giro por culpa del hermano de él, que decide mudarse también a la isla con su mujer.

BAT-FAM. Día 10. Amazon Prime Video. Batman, Alfred y al joven Damian Wayne se enfrentan a las alegrías y frustraciones de la vida mientras protegen las calles de Gotham City.

PALM ROYALE. Día 12. Apple TV+. Temporada 2. Maxine se convierte en una paria social tras una escandalosa crisis pública.

EL ÚLTIMO SAMURÁI EN PIE. Día 13. Netflix. Un grupo de samurais se reúnen para participar en una peligrosa batalla real. Les atrae la oferta de 100.000 millones de yenes para el gran premio.

SI NO HUBIERA VISTO EL SOL. Día 13. Netflix. Un joven de 25 años se entrega a la policía tras cometer una serie de asesinatos a sangre fría y confiesa ser el temido Asesino de la Lluvia, que tiempo atrás sembró el terror entre sus compañeros de instituto.

DELHI CRIME. Día 13. Netflix. Temporada 3

BASED ON A TRUE STORY. Día 13. SkyShowtime. Un matrimonio (Kaley Cuoco y Chris Messina) idea un plan para colaborar con un enigmático fontanero (Tom Bateman) que han contratado recientemente y que, según ellos, podría ser un conocido asesino en serie.

THE PAPER. Día 14. SkyShowtime. 'Spin-off' de la mítica 'The Office', que sigue al mismo equipo que hizo el documental de Dunder Mifflin mientras se centra en un decadente periódico del Medio Oeste y sus peculiares trabajadores. Encabezan el reparto Domhnall Gleeson ('Ex-Machina') y Sabrina Impacciatore ('The White Lotus').

MALICIA. Día 14. Amazon Prime Video. Un carismático niñero se cuela en la vida de la adinerada familia Tanner mientras están de vacaciones en Grecia. Cuando la niñera del clan cae gravemente enferma, el protatagonista se las ingenia para entrar en su hogar de Londres y su verdadera naturaleza vengativa comienza a aflorar.

LA MARQUESA DE MERTEUIL. Día 14. HBO. La marquesa de Merteuil, traicionada por Valmont, se embarca en un atrevido viaje para convertirse en la cortesana más importante de París. Adaptación libre de la novela 'Las amistades peligrosas', de Pierre Choderlos de Laclos.

ME LATE QUE SÍ. Día 14. Netflix. Un hombre lleva años obsesionado con ganar un famoso sorteo de lotería en México. Cuando está a punto de renunciar a su sueño, tiene una idea que le permitirá robar el premio delante de millones de personas.

ASESINATOS EN LA MONTAÑA. Día 17. Cosmo. Temporadas 3 y 4.

LA QUE SE AVECINA. Día 18. Amazon Prime Video. Temporada 16. Amador triunfa como empresario mientras disfruta de un nuevo y peculiar amor; Antonio recluta nuevos 'minions' para ayudarle en sus planes geniales de presidente todopoderoso; Yoli y Óscar son atropellados por la maternidad; Martín estrena restaurante; Bruno debuta como productor cinematográfico; Menchu y Fina cazan terroristas, y Julia se independiza.

ENVIDIOSA. Día 19. Netflix. Temporada 3

UN HOMBRE INFILTRADO. Día 20. Netflix. Temporada 2

LANDMAN (UN NEGOCIO CRUDO). Día 21. SkyShowtime. Temporada 2

LOS MISTERIOS DEL HOTEL FINSE. Día 25. Filmin. Una joven agente de policía tendrá que investigar las misteriosas muertes en un hotel.

COMANDO DE ÉLITE. Día 27. XTRM. La serie muestra las luchas de poder y secretos ocultos en una base militar canadiense en plena tensión internacional con Rusia.

MATLOCK. Día 30. Movistar Plus+. Temporada 2. Matty y su marido Edwin están desconcertados por la búsqueda que inicia su nieto Alfie de su padre biológico.

ELSBETH. Día 30. Movistar Plus+. Temporada 3. La intuitiva y excéntrica abogada trabaja con la policía para acorralar a los asesinos más adinerados de Nueva York.