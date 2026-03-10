Lunes 9 marzo 2026
'Casados a primera vista' lidera con máximo de temporada mientras 'DecoMasters' sigue bajando hasta mínimo
El reality de Telecinco se impone en el prime time mientras 'El Hormiguero' domina con claridad el access.
Redacción Yotele
La noche del lunes volvió a ser para 'Casados a primera vista'. El programa de Telecinco lideró el prime time con un 15,3% de cuota de pantalla y 942.000 espectadores de media, marcando además su mejor dato de la temporada.
Antes, en el access prime time, 'El Hormiguero' fue la opción más vista del día. La visita de Juanma Moreno al espacio de Antena 3 reunió a 1.950.000 espectadores y firmó un 15,3% de share. En La 1, 'La Revuelta' comenzó la semana con un 10,3% de cuota y 1.334.000 espectadores, mientras que 'First Dates', en Telecinco, anotó un 9,4% y 1.193.000 espectadores.
En la competencia del prime time, 'En tierra lejana' mantuvo el tipo en Antena 3 con un 11,7% de share y 853.000 espectadores. En La 1, 'DecoMasters' se quedó con un 7% de cuota y 460.000 espectadores, firmando su dato más bajo hasta el momento.
La noche también dejó el regreso de 'Fuera de cobertura' en Cuatro, que firmó un 6,2% de share y 547.000 espectadores. Por su parte, la película 'Torrente 3: El protector' en laSexta reunió a 393.000 espectadores y un 5,3% de cuota de pantalla.
PRIME TIME
La 1
La revuelta: 1.334.000 (10,3%)
DecoMasters: 460.000 (7%)
Antena 3
El hormiguero: 1.950.000 (15,3%)
En tierra lejana: 853.000 (11,7%)
Telecinco
First dates: 1.193.000 (9,4%)
Casados a primera vista: 942.000 (15,3%)
laSexta
El intermedio: 961.000 (7,5%)
El taquillazo “Torrente 3. El protector”: 393.000 (5,3%)
Cuatro
First dates: 620.000 (5%)
Horizonte: 842.000 (6,6%)
Fuera de cobertura: 547.000 (6,2%)
La 2
Cifras y letras: 576.000 (4,6%)
Cifras y letras: 754.000 (5,7%)
Cine clásico “¿Qué ocurrió entre mi padre y tu madre?”: 535.000 (5,5%)
LATE NIGHT
La 1
DecoMasters: 148.000 (7,2%)
Antena 3
En tierra lejana: 227.000 (7,5%)
laSexta
Cine “Toc toc (2017)”: 126.000 (4,6%)
Cuatro
Fuera de cobertura: 200.000 (4,4%)
Focus: 122.000 (4%)
El desmarque. Madrugada: 69.000 (3,5%)
La 2
Cine “Hunter Killer”: 74.000 (2,3%)
TARDE
La 1
Directo al grano: 840.000 (9,8%)
Valle Salvaje: 809.000 (10,6%)
La Promesa: 929.000 (11,7%)
Malas lenguas: 935.000 (10,3%)
Aquí la Tierra: 1.262.000 (12%)
Antena 3
Sueños de libertad: 1.343.000 (15%)
Y ahora, Sonsoles: 845.000 (10,6%)
Pasapalabra: 1.968.000 (19,1%)
Telecinco
El tiempo justo: 656.000 (7,9%)
El diario de Jorge: 724.000 (9%)
¡Allá tú!: 935.000 (9,4%)
laSexta
Zapeando: 475.000 (5,4%)
Más vale tarde: 495.000 (6,3%)
laSexta clave: 647.000 (5,5%)
Cuatro
Todo es mentira: 629.000 (7,4%)
Lo sabe, no lo sabe: 581.000 (7,2%)
La 2
Saber y ganar: 589.000 (6,2%)
Grandes documentales: 340.000 (4,1%)
Malas lenguas: 608.000 (7,8%)
Sukha: 178.000 (1,9%)
Limpia y ordena: 188.000 (1,7%)
MAÑANA
La 1
La hora de La 1: 416.000 (20%)
Mañaneros 360: 587.000 (16,9%)
Mañaneros 360: 1.032.000 (12%)
Antena 3
Espejo público: 343.000 (12,1%)
Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 934.000 (17,4%)
La ruleta de la suerte: 1.644.000 (21%)
Telecinco
La mirada crítica: 191.000 (10,3%)
El programa de AR: 363.000 (14,4%)
Vamos a ver: 430.000 (10,4%)
El precio justo: 718.000 (9,5%)
laSexta
Aruser@s: 296.000 (12,7%)
Al rojo vivo: 382.000 (9,3%)
Cuatro
¡Toma salami!: 18.000 (1,3%)
Alerta cobra: 42.000 (2,1%)
Alerta cobra: 68.000 (2,9%)
En boca de todos: 273.000 (7,8%)
La 2
Hijas del sol: 15.000 (0,8%)
Un país para leerlo: 10.000 (0,5%)
Aquí hay trabajo: 11.000 (0,5%)
La aventura del saber: 14.000 (0,6%)
Baserri gourmet: 41.000 (1,5%)
El western de La 2 “Compañeros mortales”: 106.000 (2,9%)
El cazador: 239.000 (2,5%)
INFORMATIVOS
Sobremesa
Antena 3 Noticias 1: 2.343.000 (24,1%)
Telediario 1: 1.573.000 (16,2%)
laSexta Noticias 14h: 941.000 (10,7%)
Informativos Telecinco 15h: 919.000 (9,5%)
Noticias Cuatro 1: 509.000 (6,8%)
Prime Time
Antena 3 Noticias 2: 2.580.000 (21%)
Telediario 2: 1.611.000 (13,3%)
laSexta Noticias 20h: 825.000 (8,4%)
Informativos Telecinco 21h: 927.000 (7,7%)
Noticias Cuatro 2: 582.000 (6%)
Matinal
Telediario matinal: 137.000 (16,4%)
Antena 3 Noticias de la mañana: 128.000 (14,2%)
El Matinal (Telecinco): 107.000 (8,1%)
RANKING
Diario: Antena 3 (14,4%), La 1 (11,7%), Telecinco (9,9%), laSexta (6,8%), Cuatro (6%), La 2 (4,2%).
Mensual: Antena 3 (12,4%), La 1 (12,2%), Telecinco (9,2%), laSexta (6,8%), Cuatro (6,6%), La 2 (3,2%).
