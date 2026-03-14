Audiencias TV
'El Desafío' lidera con su semifinal más polémica y 'De viernes' sube con el segundo asalto de Irene Rosales
'Sueños de libertad' sigue con su buena racha y cosecha otro gran dato de audiencia en la tarde
Redacción Yotele
'El Desafío' celebró anoche la primera semifinal de su actual temporada y, al mismo tiempo, la más polémica en la historia del programa por las dudas y el caos que se genera al final del programa. Sea como fuere, el show de Roberto Leal mantiene su liderazgo con un 13,2%.
Por su parte, 'De viernes' aprovecha el segundo asalto de Irene Rosales para subir seis décimas en una semana y afianzar la segunda plaza del ránking. El programa de Bea Archidona y Santi Acosta fue respaldado con un 11,7%.
Por la mañana, 'En boca de todos' no acusa la salida de Sarah Santaolalla. El programa de Nacho Abad sigue creciendo imparable y anota nuevo récord histórico con un sensacional 9,7% de media.
PRIME TIME
Antena 3
El Desafío: 13,2% y 1.136.000
Telecinco
De viernes: 11,7% y 912.000
La 1
Trivial Pursuit: 8,9% y 1.000.000 / 6,9% y 626.000
Cuatro
First Dates: 7,1% y 784.000
El Blockbuster: La protectora: 6,8% y 682.000
laSexta
laSexta Clave: 5,5% y 577.000
laSexta Columna: 7% y 785.000
Equipo de Investigación: 5,7% y 606.000 / 4,4% y 321.000
La 2
Cifras y letras: 4,2% y 461.000
Plano general: 3,7% y 415.000
Historias de nuestro cine: 2,9% y 280.000
LATE NIGHT
laSexta
Equipo de Investigación: 5,9% y 248.000 / 7,5% y 188.000
La 1
Trivial Pursuit: 6,9% y 315.000 / 5,8% y 165.000
Antena 3
El Desafío: 6% y 188.000
Cuatro
Cine Cuatro: Luchar o morir: 5% y 235.000
TARDE
Antena 3
Sueños de libertad: 14,7% y 1.308.000
Y Ahora Sonsoles: 9,2% y 706.000
Pasapalabra: 18,4% y 1.669.000
La 1
Directo al grano: 10,2% y 860.000
Valle Salvaje: 10,7% y 804.000
La Promesa: 12,5% y 951.000
Malas lenguas: 11,7% y 945.000
Aquí la tierra: 13,1% y 1.222.000
Telecinco
El tiempo justo: 9,2% y 757.000
El diario de Jorge: 9,5% y 731.000
¡Allá Tú!: 9,5% y 852.000
Cuatro
Todo es mentira: 7,1% y 589.000
Lo sabe, no lo sabe: 5,8% y 445.000
laSexta
Zapeando: 5,3% y 465.000
Más Vale Tarde: 6,7% y 508.000
La 2
El Cazador: 1,8% y 160.000
Saber y Ganar: 6% y 551.000
Grandes Documentales: 3,5% y 292.000
Malas lenguas: 7% y 529.000
Sukha: 1,7% y 141.000
Limpia y ordena: 1,3% y 128.000
MAÑANA
Antena 3
Espejo Público: 12,1% y 316.000
Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 14,5% y 698.000
La ruleta de la suerte: 21,1% y 1.515.000
La 1
La hora de La 1: 19,5% y 408.000
Mañaneros 360: 16,6% y 525.000 / 11,4% y 894.000
laSexta
Aruser@s: 12,7% y 210.000 / 14,7% y 329.000
Al Rojo Vivo: 9,1% y 335.000
Telecinco
La mirada crítica: 9,8% y 198.000
El programa de Ana Rosa: 11,5% y 271.000
Vamos a ver: 10,4% y 272.000
El precio justo: 8,5% y 583.000
Cuatro
Alerta Cobra: 0,8% y 15.000 / 1,9% y 49.000 / 2,7% y 58.000
En boca de todos: 9,7% y 309.000
La 2
El Cazador: 1,1% y 66.000
INFORMATIVOS
Tarde
Antena 3 Noticias 1: 22,7% y 2.072.000
Telediario 1: 14,7% y 1.347.000
Informativos Telecinco 15H: 10,8% y 990.000
laSexta Noticias 14H: 9,4% y 740.000
Noticias Cuatro 1: 9,5% y 657.000
Noche
Antena 3 Noticias 2: 19,2% y 2.091.000
Telediario 2: 12,5% y 1.344.000
Informativos Telecinco 21H: 7,6% y 813.000
laSexta Noticias 20H: 8,3% y 715.000
Noticias Cuatro 2: 5,5% y 476.000
RÁNKING
Diario: Antena 3 (13,6%) La 1 (11,4%), Telecinco (9,8%), laSexta (6,8%) Cuatro (6,2%), La 2 (3,3%).
Mes: Antena 3 (12,7%), La 1 (12,1%), Telecinco (9,3%), laSexta (6,8%), Cuatro (6,4%), La 2 (3,2%).
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