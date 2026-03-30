10 estrenos para abril: vuelven Keanu Reeves, Charlize Theron y Peter Farrelly, el director de 'Algo pasa con Mary'

Entre las propuestas en plataformas para este enero despunta la esperada película de supervivencia “Depredador dominante”, con Charlize Theron haciendo frente en los bosques de Australia a una amenaza mortal. También destacan “Embestida”, ejercicio de terror acuático en el que los vecinos de un pueblo costero deben lidiar con una estampida de tiburones, y las comedias con reparto estelar “Outcome” y “Balls Up (Con un par)”. En la primera, Keanu Reeves encarna a un actor de Hollywood cuya suerte está a punto de cambiar. Dirigida por Peter Farrelly, la segunda es una película de colegas al servicio de Mark Wahlberg y Paul Walter Hauser.

1. “La joven francesa”, de James A. Woods y Nicolas Wright (Movistar+; 2 de abril)

Comedia romántica y de enredo ambientada en el entorno de la alta cocina. Zach Braff da vida al protagonista, un hombre enamorado, profesor de secundaria de Brooklyn, que se muda a Quebec con su novia (Evelyne Brochu) para que ella pueda trabajar como chef en un buen restaurante. El negocio en cuestión está dirigido por la ex novia (Vanessa Hudgens) de ella, lo que despertará los celos del protagonista.

2. “Zero”, de Jean Luc Herbulot (Filmin; 3 de abril)

Thriller intenso y lleno de adrenalina a cargo de Jean Luc Herbulot, director de “Saloum” (2021). Ganador del premio a la mejor película en la Sección Órbita de la pasada edición del Festival de Sitges, arranca de la siguiente manera: dos estadounidenses despiertan por sorpresa en Dakar con bombas atadas al pecho. Deberán seguir órdenes difíciles y estrictas si desean deshacerse de ellas lo antes posible.

3. “El papel de mi vida”, de Shira Piven (Filmin; 3 de abril)

Adaptación de una historia de Arthur Miller, “El papel de mi vida” es el resultado de un proyecto abrazado por el actor Jeremy Piven y su hermana Shira durante quince años. Ella dirige y coescribe el guion de la película y él la protagoniza. Se trata de un drama musical sobre un judío estadounidense, talentoso bailarín de claqué, que durante una gira por Europa recibe la oferta de actuar en Berlín con su compañía a cambio de una importante cantidad de dinero. Desconoce que actuarán para Hitler.

4. “Outcome”, de Jonah Hill (Apple TV+; 10 de abril)

Tercera película como director del actor Jonah Hill, que también firma el guion (con Ezra Woods) y da vida a uno de los personajes principales. Se trata de una comedia negra en la que Keanu Reeves encarna a un actor de Hollywood que entra en pánico ante la amenaza de la inminente publicación de un material personal que podría acabar con su imagen intachable. En el reparto, Cameron Diaz, Kaia Gerber y el mismísimo Martin Scorsese.

5. “Embestida”, de Tommy Wirkola (Netfilx; 10 de abril)

Película de terror acuático dirigida por Tommy Wirkola (“Zombis nazis”, “Noche de paz”), prolífico director de películas de género. Un fuerte huracán azota un pequeño pueblo costero, lo que supone una subida espectacular del nivel del mar. Los habitantes del lugar deberán hacer frente a la amenaza de la naturaleza, especialmente a la embestida de los tiburones que han logrado subir a la superficie del agua.

6. “Contigo, todo”, de William Bridges (Movistar Plus+; 12 de abril)

Curiosa combinación de drama romántico y ciencia ficción. Dirigida por William Bridges, sigue los pasos de dos viejos amigos, una mujer (Imogen Poots) y un hombre (Brett Goldstein), que, pese a sentir que eran almas gemelas, se separaron cuando ella siguió el consejo de un test que aseguraba que el hombre de su vida era otra persona. Ahora vuelven a reencontrarse y se cuestionan si el destino puede realmente anticiparse.

7. “Balls Up (Con un par)”, de Peter Farrelly (Prime; 15 de abril)

Peter Farrelly, mitad del dúo detrás de películas como “Algo pasa con Mary” (1998) y “Matrimonio compulsivo” (2007), dirige esta comedia de colegas. Mark Wahlberg y Paul Walter Hauser encarnan a dos ejecutivos de marketing que, tras emborracharse y liarla durante la celebración de un partido de fútbol, se convierten en la pareja de fugitivos más famosa del país. Entre los secundarios, otros actores de comedia como Sacha Baron Cohen, Molly Shannon y Eric André.

8. “Kim Novak’s Vertigo”, de Alexandre O. Philippe (Movistar+; 16 de abril)

Documental que repasa la trayectoria profesional y personal de la actriz Kim Novak, haciendo hincapié en la fuerte huella que dejó en ella protagonizar la obra maestra “De entre los muertos (Vértigo)” (1958) y cómo esa película cambió su identidad. Dirige el documentalista Alexandre O. Philippe (“78/52: La escena que cambió el cine”, “Lynch/Oz”) y consta de una entrevista central con Kim Novak y abundante material de archivo.

9. “Compañeras de cuarto”, de Chandler Levack (Netflix; 17 de abril)

Adam Sandler produce “Compañeras de cuarto”, película protagonizada por su hija Sadie Sandler. Dirigida por la canadiense Chandler Levack, se trata de una comedia juvenil sobre una adolescente insegura que deja atrás a su familia para ingresar en la universidad. Su llegada al lugar se convierte en una auténtica aventura cuando le asignan de compañera de cuarto a una adolescente con toda la seguridad que a ella le falta (y más).

10. “Depredador dominante”, de James Griffiths (Netflix; 24 de abril)

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Esperada película de supervivencia con el protagonismo absoluto de Charlize Theron como principal atractivo. La actriz encarna a una mujer herida que decide emprender sola una expedición por los bosques australianos. No tardará en descubrir que el mayor peligro al que ha de hacer frente no tiene nada que ver con la naturaleza salvaje. Dirige el islandés Baltasar Kormákur (“Contraband”, “Everest”).