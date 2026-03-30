Racismo en 'Harry Potter': Paapa Essiedu, el actor que interpreta a Severus en la serie, amenazado de muerte

Hace unos días, HBO Max lanzó el primer 'teaser' de 'Harry Potter y la piedra filosofal', la nueva serie del niño mago creado por J. K. Rowling. En ella se puede ver en acción a los actores que, 15 años después del cierre de la saga cinematográfica, tomarán el testigo de Danield Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint y compañía: Dominic McLaughlin, Arabella Stanton, Alastair Stout, John Lithgow, Janet McTeer...

En el reparto principal está también Paapa Essiedu, que cogerá el relevo de Alan Rickman en el papel de Severus Snape. Sin embargo, su elección como profesor de Hogwarts no ha gustado a todo el mundo y el actor británico-ghanés ha recibido multitud de insultos, incluso amenazas de muerte, en las redes. Todo, por su color de piel.

“Me han dicho: ‘Déjalo o te mato’”, ha afirmado el actor en una entrevista con 'The Times'. “La realidad es que, si miro Instagram, veo a alguien diciendo: ‘Voy a ir a tu casa y matarte’”.

'Hate' racista

"Nadie debería tener que enfrentarse a esto por hacer su trabajo. Mentiría si dijera que no me afecta emocionalmente", ha reconocido Essiedu al ser preguntado por cómo está lidiando con este 'hate' racista.

Sin embargo, el actor admite que, para superarlo, recuerda cómo se sentía en su niñez. "Imaginaba estar en Hogwarts sobre una escoba, y la idea de que un niño como yo pueda verse representado en ese mundo… eso me da fuerza para no dejarme intimidar por alguien que preferiría que muriera antes que hacer un trabajo del que me siento realmente orgulloso".

Reforzar la seguridad

Desgraciadamente, no es la primera vez que se produce este tipo de acoso y el jefe de HBO, Casey Bloys, ha declarado que la cadena había tomado precauciones anticipando el odio al que se enfrentarían los actores de 'Harry Potter y la piedra filosofal', así que ya habían previsto reforzar la seguridad en el set de grabación de la serie.

"Con cualquier actor en una gran franquicia —y esta, obviamente, lo es, con fans muy apasionados y mucha gente con opiniones— puede volverse algo intimidante en ciertos momentos", ha comentado Bloys a 'Variety'. "Así que, en series como esta, lo anticipamos e intentamos ofrecer formación, buenas prácticas en redes sociales y cómo gestionarlo. Y, por supuesto, contamos con un equipo de seguridad serio", ha añadido el directivo.

Precedentes

No es la primera vez que los fans del universo de J. K. Rowling reaccionan con indignación ante el casting de un actor negro en una adaptación. Ya ocurrió en 2016, cuando Noma Dumezweni fue elegida para interpretar a Hermione Granger en la producción teatral londinense 'Harry Potter y el legado maldito'.

Situaciones parecidas se han vivido también en producciones como 'La casa del dragón' y 'El Señor de los Anillos: Los anillos de poder', así como en la adaptación cinematográfica con actores de carne y hueso de 'La Sirenita'.

HBO Max estrenará 'Harry Potter y la piedra filosofal' en las Navidades de 2026, recuperando las primeras aventuras del famoso niño, con su llegada al Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. En la institución, al protagonista se le abre un mundo hasta entonces desconocido para él, cargado de diversión, amistad y magia. Pero esta nueva aventura conlleva un gran riesgo, ya que Harry se ve obligado a enfrentarse a un peligroso enemigo de su pasado.

El nuevo elenco

La serie está protagonizada por Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger, Alastair Stout como Ron Weasley, John Lithgow como Albus Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu como Severus Snape, Nick Frost como Rubeus Hagrid, Rory Wilmot como Neville Longbottom, Lox Pratt como Draco Malfoy, Leo Earley como Seamus Finnigan, Elijah Oshin como Dean Thomas, Tristan Harland como Fred Weasley, Gabriel Harland como George Weasley, Ruari Spooner como Percy Weasley, Alessia Leoni como Parvati Patil, Sienna Moosah como Lavender Brown, Finn Stephens como Vincent Crabbe, William Nash como Gregory Goyle, Warwick Davis como Filius Flitwick y Sirine Saba como Pomona Sprout, entre otros.