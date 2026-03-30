'Si es martes, es asesinato', el nuevo 'cozy crime' del creador de 'Los misterios de Laura': "En esta serie nada es lo que parece"

Carlos Vila, el creador de 'Los misterios de Laura', vuelve a tejer un 'cozy crime' al estilo del clásico 'whodunit' (¿quién lo hizo?) en 'Si es martes, es asesinato', la serie que Disney+ estrena este martes, 31 de marzo. Esta vez lo hace a través de un heterogéneo grupo de turistas españoles (Álex García, Inma Cuesta, Ana Wagener, Pedro Casablanc, Biel Montoro, Luisa Gavasa, Belén López, Carla Campra...) que emprende un viaje organizado a Lisboa que acabará con uno de los visitantes muerto.

Cuatro de sus compañeros, amantes de los misterios y las novelas policiacas, deciden ponerse a investigar por su cuenta, mientras la policía portuguesa (Adriano Carvalho) empieza sus pesquisas. "Son personajes que, a priori, nunca pensarías que encajarían juntos, pero lo hacen a la perfección", adelanta Álex García, que advierte: "En esta serie nada es lo que parece".

La diversidad de los personajes, que se convierten todos en sospechosos al estilo de las novelas de Agatha Christie, combina con la mezcla de géneros. "Por un lado tienes el suspense de intentar descubrir quién es el asesino, tienes 'thriller', pero también mucha comedia", explica Salvador Calvo ('Adú'), director junto a Abigail Schaaff ('El Ministerio del Tiempo').

Comedia y 'thriller'

"Los americanos son más lanzados y se atreven más con esa combinación de géneros, pero en Europa parece que tenemos más pudor", señala el director. Calvo considera que esa era una de las mayores dificultades de la serie porque "tienes que hacer una sintonía muy fina". "Por un lado tienes un punto de 'thriller' y, por otro, más comedia. Y si hay un disparo y muere alguien, ¿nos podemos reír o no?", explica.

Biel Montoro e Inma Cuesta, en 'Si es martes, es asesinato' / DISNEY+

Es lo que consiguió, por ejemplo, la exitosa 'Solo asesinatos en el edificio', que ha emitido ya cinco temporadas y que tendrá una sexta. A Calvo, la comparación le parece "todo un halago", aunque entre ambas haya muchas diferencias: "Nosotros tenemos cuatro protagonistas y está el hecho de trasladarte a otro país (Portugal)", expone.

Lisboa, protagonista

Lisboa, de hecho, se convierte en un personaje más de la trama. "La ciudad tiene esa mezcla de decadencia y belleza que le pegaba mucho a esta historia. Tenemos el hotel en el barrio de Alfama, que le daba mucho carácter. Y el misterio en sí tenía mucho que ver con la capital portuguesa", apunta el director.

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Álex García, en 'Si es martes, es asesinato' / DISNEY+

Coincide con él Inma Cuesta, que cree que "las callejuelas de la ciudad suman al misterio". E invitan al espectador a unirse al juego de descubrir quién está detrás del crimen. "Con lo feo que está el mundo, se agradece que te entretengan un rato con una serie luminosa como esta, con la que te puedes divertir", concluye la actriz.