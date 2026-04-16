La nueva temporada de 'Machos alfa' y el final de 'Punto nemo', los dos estrenos españoles de las plataformas de streaming de esta semana: ¿de qué van y cuándo se estrenan?

El viernes 17 de abril deja una doble cita española en las plataformas, pero con tonos opuestos. Netflix apuesta por seguir exprimiendo una de sus comedias más reconocibles con la quinta temporada de 'Machos alfa', mientras Prime Video baja la persiana de 'Punto Nemo' con su segunda y última entrega.

En el caso de ‘Machos alfa’, Netflix estrenará seis nuevos episodios y lo hará con una novedad muy visible en su reparto: la llegada de María Adánez y Diego Martín, que se suman a una serie que sigue encabezada por Fernando Gil, María Hervás, Raúl Tejón, Kira Miró, Gorka Otxoa, Paula Gallego, Fele Martínez y Raquel Guerrero.

Tras intentar reinventar la masculinidad y la convivencia, los Machos Alfa se topan con la realidad: divorcios, custodias, autocaravanas, hipotecas y la comuna "Pacto Patriarcal, S.L" un gran plan maestro para ser felices entre colegas. Mientras Santi se radicaliza en su soltería, Pedro se ve embarcado en una nueva relación sentimental, Luis sufre la tortura de un proceso de divorcio y Raúl se pierde en una espiral de deconstrucción. Al otro lado del desastre, Luz, Daniela y Esther prueban el menú completo: citas infames, OnlyFans de pies y, como guinda, un retiro de recuperación de la feminidad.

Frente a ese tono ligero, Prime Video encara el 17 de abril con el cierre de ‘Punto Nemo’. La plataforma estrenará la segunda y última temporada de la serie, que retoma la historia tras la explosión del laboratorio ruso y sitúa a los supervivientes en un escenario todavía más hostil, marcado por la escasez de recursos, nuevas amenazas y la expansión de un virus alienígena.

La temporada final vuelve a apoyarse en un reparto coral encabezado por Óscar Jaenada, Maxi Iglesias, Alba Flores, Margarida Corceiro y Najwa Nimri, junto a Sara Matos, María Isabel Díaz, Nüll García, Felipe Pirazán y Oleg Kricunova. Estos nuevos capítulos cerrarán definitivamente la historia, por lo que el estreno llega con el aliciente añadido de poner punto final a una de las apuestas españolas más particulares de la plataforma.

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Así, el mismo día convivirán dos regresos muy distintos dentro del catálogo español de las plataformas: uno pensado para seguir ampliando una comedia ya consolidada y otro concebido directamente como despedida. ‘Machos alfa’ vuelve para seguir creciendo; ‘Punto Nemo’, para resolver por fin todo lo que dejó abierto en su primera etapa.