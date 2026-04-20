Solo en RTVE
¿Dónde ver 'Barrio Esperanza', la serie que ha arrasado en TVE, en streaming?
La nueva ficción de La 1 no cuenta, por ahora, con ninguna plataforma asociada a su distribución: su único destino en streaming es RTVE Play.
Carlos Merenciano
Si te has enganchado a 'Barrio Esperanza' en La 1 y buscas dónde seguirla en streaming, la respuesta ahora mismo es muy clara: solo se puede ver en RTVE Play. Los dos primeros episodios de la serie, que firman un gran 15,3% en su estreno, ya están disponible en la plataforma de forma gratuita.
A diferencia de otras ficciones recientes de RTVE, 'Barrio Esperanza' no ha sido anunciada como una serie participada por ninguna gran plataforma internacional. No figura, por el momento, ni como título asociado a Prime Video, como muchas de las series públicas estrenadas en los últimos tiempos, ni como uno de los proyectos incluidos en el acuerdo de adquisición entre Disney+ y RTVE anunciado hace unas semanas.
Por eso, quien quiera ver la serie fuera de su emisión lineal en La 1 tendrá que acudir a RTVE Play, que es hoy su única ventana digital confirmada. No hay constancia oficial de una segunda vida inmediata en otras plataformas, ni tampoco de una venta cerrada a Disney+ dentro del pacto que ambas compañías mantienen para algunos títulos de la televisión pública.
Así que, al menos de momento, 'Barrio Esperanza' juega en casa: televisión en La 1 y streaming en RTVE Play. Si más adelante RTVE cierra una nueva salida para la serie, será entonces cuando se abra una segunda ventana en la ficción educativa.
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