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'Ella, maldita alma' salta por sorpresa a una plataforma de streaming con su temporada completa antes de su final en Telecinco

La ficción de Telecinco, que sigue emitiéndose los jueves en abierto y en Mediaset Infinity al ritmo de emisión, ya puede verse íntegra en la plataforma

'Ella, maldita alma'

'Ella, maldita alma' / Mediaset

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Carlos Merenciano

Madrid

'Ella, maldita alma' ha aparecido por sorpresa en el catálogo de Movistar Plus+ con todos sus capítulos disponibles. Según ha podido saber Yotele, este movimiento responde a un acuerdo estratégico que Mediaset mantiene con distintas plataformas de streaming para ampliar la explotación de algunos de sus contenidos más allá de sus propios canales y servicios digitales.

La decisión no altera la emisión en abierto de la serie. Telecinco mantiene 'Ella, maldita alma' en la noche de los jueves, donde la ficción protagonizada por Maxi Iglesias, Martiño Rivas y Karina Kolokolchykova se ofrece de forma semanal. Al mismo tiempo, Mediaset Infinity conserva la serie en streaming al ritmo de emisión de la cadena, de modo que sus usuarios pueden seguir los episodios conforme se estrenan en televisión. 

La novedad está en Movistar Plus+, donde la ficción ya se puede ver completa antes de que Telecinco haya terminado su recorrido lineal. La serie cuenta con nueve episodios y su llegada íntegra a la plataforma permite otro tipo de consumo para los espectadores que prefieren verla de una sola vez, mientras la cadena continúa sosteniendo su ventana semanal en abierto. 

'Ella, maldita alma' adapta un relato homónimo de Manuel Rivas y está creada por Aurora Guerra. La historia se sitúa en La Isleta y gira alrededor de Fermín, un sacerdote interpretado por Maxi Iglesias que se ve atrapado por una atracción prohibida hacia Ana, la mujer de su primo Isaac, a quien dan vida Karina Kolokolchykova y Martiño Rivas. 

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Con este estreno sorpresa, Mediaset suma una nueva vía de distribución para una de sus apuestas de ficción de la temporada. La compañía mantiene el escaparate principal de Telecinco, pero abre la serie completa a los abonados de Movistar Plus+ dentro de una estrategia que busca dar más recorrido a sus producciones en el mercado de plataformas.

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Fuente: El Periódico

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