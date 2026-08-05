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Disney+ pone fecha a 'Caldas. El último barco', el thriller que une a Javier Gutiérrez y Hovik Keuchkerian

La serie, basada en la novela de Domingo Villar, llegará el 30 de octubre con seis episodios producidos por Secuoya Studios.

'Caldas. El último barco'

'Caldas. El último barco' / Disney+

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Carlos Merenciano

Madrid

Disney+ ya tiene fecha para uno de sus próximos thrillers policiacos españoles. 'Caldas. El último barco' se estrenará en exclusiva en la plataforma el 30 de octubre, con Javier Gutiérrez y Hovik Keuchkerian al frente del reparto. La ficción adapta el bestseller de Domingo Villar y contará con seis episodios producidos por Secuoya Studios.

La historia sigue al inspector Leo Caldas, interpretado por Gutiérrez, y a su nuevo ayudante, Estévez, al que da vida Keuchkerian. Ambos deberán investigar la desaparición de Mónica Andrade, hija de un prestigioso cirujano de Vigo. Lo que parece un caso más acabará destapando una trama marcada por secretos, presiones familiares e intereses políticos y mediáticos.

Un caso con pasado

La investigación también obligará a Caldas a mirar hacia su propia historia. La serie busca mantener el espíritu de la obra de Villar, con un relato criminal que incorpora una fuerte carga emocional y social alrededor de sus personajes.

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Junto a Javier Gutiérrez y Hovik Keuchkerian, el reparto incluye a María PujalteAntonio MourelosAlejandra Onieva y Miryam Gallego, entre otros nombres. La adaptación corre a cargo de Eligio R. Montero, mientras que la dirección es de Jorge Saavedra. Domingo Villar participó en la creación inicial de la serie antes de su inesperado fallecimiento.

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Fuente: El Periódico

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