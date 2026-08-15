María Galiana sorprende con su sentencia a 'Cuéntame cómo pasó': "No me ha parecido una serie buena"

María Galiana ha vuelto a hacer gala de su característica franqueza al valorar 'Cuéntame cómo pasó'. Durante su participación en el videopodcast 'Silla de Enea' junto al periodista José Manuel Peña, la actriz sevillana de 91 años ha admitido que nunca ha visto la emblemática producción de TVE en la que interpretó a Herminia. Además, ha dejado clara su opinión sobre el nivel técnico del formato, señalando que desde un punto de vista televisivo no le parecía una ficción especialmente buena en comparación con las grandes producciones estadounidenses.

La intérprete justificó el no haber seguido la serie por sus hábitos diarios, explicando con humor que no suele ver la televisión pasadas las 22:30 horas. Por este motivo, a pesar de haber formado parte de la ficción durante más de dos décadas, jamás se sentó a ver los episodios en emisión. Aun así, reconoció el indiscutible valor sociológico del proyecto, destacando que el gran acierto de la producción fue saber tocar la fibra del espectador y explotar con maestría la nostalgia colectiva.

La confesión más llamativa llega cuando el presentador le recuerda la enorme popularidad que todavía conserva el personaje entre espectadores de todas las edades. Galiana reconoce entre risas que su vida está muy alejada de la de la abuela de los Alcántara y que su parecido con ella es prácticamente inexistente: "Yo me parezco a la abuela de Cuéntame como un huevo a una castaña, pero nada, nada", asegura la actriz, que llega incluso a definirse metafóricamente como un "puercoespín" para explicar hasta qué punto se encuentra lejos de la personalidad de Herminia.

Su explicación para el cariño que el público siente por el personaje es mucho más sencilla: su trabajo como actriz. "Si me quieren tanto es porque soy una actriz extraordinaria", defiende Galiana entre risas, reivindicando su capacidad para interpretar a una mujer completamente diferente a ella.

María Galiana ha pasado más de dos décadas interpretando a uno de los personajes más reconocibles de la ficción española sin haber seguido prácticamente ninguno de sus capítulos como espectadora. Y es precisamente desde esa posición desde la que realiza una valoración especialmente contundente sobre la ficción de la cadena pública: "No nos oye nadie, ¿no? A mí no me ha parecido una serie buena. Series buenas, las americanas, vamos a dejarnos de tonterías", sentencia la actriz.

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Galiana no pretende, sin embargo, negar la importancia que tuvo la ficción de TVE ni el extraordinario fenómeno social en el que terminó convirtiéndose. Su crítica se refiere a la calidad de la producción, pero reconoce que 'Cuéntame' consiguió algo fundamental: conectar con el público durante años. "Cuéntame ha tenido unos puntos extraordinarios que han dado con la tecla de lo que la gente quería ver y ha explotado muy bien la nostalgia", admite. "Por lo demás, yo no le veo la gracia, francamente", añade la intérprete para concluir su contundente análisis.