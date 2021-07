La selección española femenina de balonmano sumó este jueves una victoria clave para sus aspiraciones de estar en los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de Tokio tras imponerse por 27-23 a Brasil, tras un partido donde sobresalió la figura de la portera Silvia Navarro.

España sigue creciendo en la capital japonesa y a su gran triunfo ante Francia, añadió otro de mucho valor ante el equipo que dirige su exarquitecto, Jorge Dueñas, que había ganado sus dos choques. Y lo hizo con un sólido partido, sobre todo en la segunda mitad, apuntalado por la guardameta valenciana, que firmó un demoledor 48 por ciento (18/39), con acciones de mucho nivel.

Y lo hizo desde el principio ya que fue la que se encargó de que el combinado nacional no se desenganchase del marcador. España no comenzó bien en ataque, con tres pérdidas en ataque, una tónica que le lastraría en el inicio pero que no fue bien aprovechado por su rival, frenado por la valenciana y sus paradas, sólo evitadas por las acciones individuales de De Paula.

Las 'Guerreras', con mucho trabajo, siguieron enganchadas al equipo brasileño, pero la 'herida' de las pérdidas hizo saltar las alarmas tras la séptima en 18 minutos (5-9). La selección española se atascaba en ataque y su mejor argumento era su veterana guardameta, de nuevo encargada de evitar que la diferencia fuese mayor.

Lara González rompió una sequía de casi siete minutos sin anotar y a partir de ahí, España tuvo sus mejores minutos, con un 4-0 de parcial que igualó el marcador, y dos nuevas pérdidas no impidieron que estuviese a punto de irse al descanso por delante si no llega a ser por un enorme gol de Larissa Araujo.

Silvia Navarro provoca el despegue

El buen final de primer tiempo se trasladó al inicio del segundo. Silvia Navarro elevó un 'muro' en su portería con cuatro paradas casi consecutivas y las actuales subcampeonas mundiales se despegaron en el marcador (14-18, min.37), provocando el tiempo muerto de Jorge Dueñas.

Pero el regreso de las pérdidas y la aparición en portería de Arenhart frenaron este buen momento. España se 'secó' en ataque durante diez minutos y perdió por tarjeta roja a Eli Cesáreo, pero tiró de su carácter de supervivencia y de las increíbles acciones de su portera para afrontar los cinco minutos finales con cierta comodidad (24-20).

Brasil acusó el golpe y no acertó a jugar del mejor modo esos minutos decisivos, demasiado dependiente de unas acciones individuales bien frenadas por el 6-0 español. Aún así, tuvo un contragolpe para meter presión a falta de dos minutos con el 25-23, pero De Paula se topó con la última acción memorable de Silvia Navarro y Ainhoa Hernández finiquitó la contienda.

Ficha técnica

Resultado: España, 27 - Brasil, 23 (13-13, al descanso).

Equipos:

España: Silvia Navarro (p), Mercedes Castellanos (p), Alicia Fernández, Nerea Pena (7, 3 de pen), Almudena Rodríguez (1), Paula Arcos, Mireya González (2), Alexandrina Barbosa (3), Lara González (3), Marta López (2), Carmen Martín (2, 1 de pen), Soledad López (4), Eli Cesáreo (1) y Ainhoa Hernández (2).

Brasil: De Arruda (p), Arenhart (p), De Paula (8), Do Nascimento (3, 1 de pen), De Araujo (2), Rodrigues Belo (2), Anorim Taleska (2), Araujo (1), Cardoso (1), Vieira (1), Guarieiro, Matieli (2) y Ventura (1).

Parciales: 1-2, 3-4, 5-7, 5-9, 9-10, 13-13 --descanso-- 17-14, 20-16, 21-18, 21-20, 24-20 y 27-23.

Árbitros: Mads Hansen y Jesper Madsen (DIN). Excluyeron a dos minutos a Lara González, por España, y a Araujo, Guarieiro y Amorim, por Brasil. Expulsaron por roja a Eli Cesáreo.

Pabellón: Estadio Nacional de Yoyogi.