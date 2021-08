Adaptarse o morir, no literalmente por supuesto. La primera jornada completa en Tokio no puede entenderse sin jet lag, humedad y, de nuevo, muchos trámites por completar en el impresionante centro de prensa de estos Juegos Olímpicos. Allí hemos ido después de una complicada noche a causa del cambio horario y hemos recogido los test de saliva que tendremos que hacer los tres primeros días en Tokio. También hemos visitado a los compañeros de prensa del Comité Olímpico Español que llevan semanas trabajando por el buen desarrollo de la labor de los periodistas en estos Juegos y, por fin, a trabajar.

La impresionante sala de prensa reúne a periodistas y fotógrafos de todo el mundo para seguir todo lo que está ocurriendo en Tokio 2020 y aquí sí es literalmente todo. Hay señal en directo con cada evento que se esté disputando, así que nuestro interés y nuestro puesto de trabajo se han colocado hoy cerca del balonmano femenino: derrota de las Guerreras y victoria de Hungría sobre la líder del grupo, Suecia, que manda para casa a Sole y Marta López y a la portera manchega del Costa del Sol Málaga Merche Castellanos. Inesperado adiós antes de tiempo del equipo de Carlos Viver en una jornada plagada de noticias negativas para la delegación española como la eliminación de Lidia Valentín o la lesión de Orlando Ortega, más que serias opciones de medalla en estos Juegos.

Entre partido y partido, repasamos la rueda de prensa de Sandra Sánchez y Damián Quintero de cara a su participación el jueves y el viernes y nos damos un paseo para ver el trabajo de los cientos de periodistas de la sala. Muchas crónicas, mucho Twitter, muchas conexiones en directo de las radios (un compañero de la radio catalana ha hecho cuatro entradas en apenas dos horas) y mucho Whatsapp, que al fin y al cabo la mayoría estamos fuera de casa.

A medida que avanza la jornada nos confirman el acceso a los eventos que solicitamos en las horas previas (no seré yo quien ponga en duda este sistema… aún), con la buena noticia de que haremos doblete en Saitama este martes, acompañando a las selecciones de baloncesto y de fútbol. Cómo llegaremos allí y cómo iremos del pabellón al estadio está aún por ver. Y es que al no superar nuestra estancia en Tokio los 14 días, tenemos prohibido el acceso al transporte público y tenemos que ceñirnos a los transportes oficiales, con unos horarios peculiares tanto para llegar al hotel como a las distintas sedes. Es por ello que la jornada este lunes acaba pronto, aunque nos resistamos a abandonar el centro de prensa, refugio para un calor y una humedad que este lunes nos ha dejado hasta un buen chaparrón que ha hecho correr a más de uno con el equipo a cuestas. “Is a little cool today” (Hace fresco hoy) me comentaba uno de los chicos encargados en la zona de transporte a los hoteles. Fresco. Pues no quiero pensar cómo será un día caluroso.