La ‘batalla’ está servida en el Nippon Budokan de Tokio. Esta tarde, Damián Quintero buscará la medalla de oro de kata en estos Juegos Olímpicos ante su gran rival en la competición y el torneo internacional, el karateca japonés Ryo Kiyuna. El malagueño cumplió los pronósticos y con una ejecución firme y determinada lideró su grupo de eliminación y se impuso en la ronda de ranking para acceder al combate por la gloria olímpica en el debut del karate en unos Juegos. Kiyuna hizo lo propio, pero con una ejecución valorada por los jueces con las mejores notas de toda la competición, lo que pone cuesta arriba las opciones de que el karateca malagueño emule a Sandra Sánchez, quien ayer lograba el oro en categoría femenina batiendo en el combate final a la local Kiyou Shimizu. Y es que el japonés exhibió un alto nivel valorado por los jueces de la competición con una gran diferencia con respecto al resto de karatecas. Kiyuna no bajó del 28.26 obtenido en su primer kata mientras que Quintero, siempre el mejor en su grupo, tuvo una nota máxima de 27.40 en su segundo kata del día. ¿Imposible lograr el oro? Ocurra lo que ocurra, el malagueño asegura de esta manera un nuevo metal para la delegación española en estos Juegos Olímpicos.

Aún con este panorama, Damián Quintero estallaba de alegría tras la ejecución de su Anan Dai, el tercera kata de la mañana, que le daba el pase a la final con un 27.28, superior a las calificaciones de los otros contendientes en la fase clasificatoria: Heejun Park de Corea (25.98) y Ariel Torres Gutiérrez de Estados Unidos (26.46), que disputarán los combates por el bronce.

Ambicioso para el combate por el oro

En declaraciones en zona mixta tras clasificarse para el combate por la medalla de oro, Damián Quintero afirmaba al micrófono de la Cadena Cope que tenía “una sensación de felicidad pero al mismo tiempo pensando en la final… esto es la hostia, es la hostia. Son unos Juegos Olímpicos”. Pese a la diferencia de puntuación entre su rival y él, el malagueño se mostraba ambicioso: “Quiero el oro, quiero el oro. Vamos a pelear por él esta tarde. Hoy me he encontrado muy bien encima del tatami, me encontraba muy a gusto, me he olvidado de todo. Aunque público no hay me he olvidado del ambiente y no he mirado ni el rival, me da igual”.