Alberto González, primer triatleta malagueño en ir a unos Juegos Olímpicos: "Podemos ganar una medalla"

El equipo olímpico español cuenta con tres representantes para los Juegos Olímpicos de París en la categoría masculina de triatlón. Uno de ellos será Alberto Gónzález, primer triatleta malagueño en participar en una cita olímpica. Gónzález realizó una remontada antológica en el ránking en la primera mitad de 2024, lo que le dio la oportunidad de participar en la gran cita del deporte mundial. El deportista costasoleño atiende a La Opinión de Málaga solo unos días antes de hacer el debut en la cita parisina, el próximo martes, 30 de julio.

¿Cómo fue esa gran remontada en 2024?

Se me dio la oportunidad de estar en la pelea por la clasificación olímpica y comencé a principios de año a plantear una serie de carreras, aunque desde la dirección Técnica me plantaron otra alternativa no muy clara para ser candidato, por lo que tenía que darlo todo si quería estar en los Juegos. No me quedaba otra que hacer podium en todas las Copas del Mundo que tenía delante: la de Napier, Nueva Zelanda y Hong Kong. Fui a coger el toro por los cuernos y afrontarlo como pude.

¿Qué alternativa le plantearon?

Pues no estar en Series Mundiales, que al final es donde más puntuaciones se obtienen para el ranking y también es donde está toda la gente a nivel mundial. Las Copas del Mundo son como una segunda categoría, pero que también es válido para puntuar. Pero bueno, al final ese fue mi camino y yo lo aproveché. Luego me dieron la oportunidad de ir a estas series gracias a dos medallas. Así que bueno, así fue mi camino y estoy agradecido.

No es nada fácil lograr un billete olímpico con tanta rivalidad...

El nivel en España es bastante alto, yo estaba colocado el quinto en el ranking de españoles y fue como... bueno, era la situación que tenía, tuve que remontarlo y hacerlo lo mejor posible, al final se consiguió, o sea que muy contento.

Alberto González celebra con rabia el final de carrera en la prueba del Mundial de Triatlón disputada en Cagliari. / World Triathlon

¿Qué sintió cuando consiguió esa última plaza que daba acceso a París?

Fue algo increíble cómo recuperamos la tercera plaza. Después de Yokohama la perdimos y en Cagliari había que lucharla hasta el final, no nos quedaba otra. Yo sabía que lo íbamos a conseguir. Yo pude entrar en 11º posición, mejorando mi puntuación. Además, se dieron una serie de circunstancias: mis compañeros, Antonio y Roberto pudieron pasar y adelantar a Marc Debaille, un húngaro que estaba en la trigésima plaza para estos juegos, a esto se suma un mal resultado de lo que era el líder de las series mundiales. Se alinearon los astros para que yo consiguiera esa tercera plaza, la posición número 30.

¿Cómo lleva el plan de entrenamiento?

El plan de entrenamiento fue estar cinco semanas en Sierra Nevada. La preparación ha sido estupenda. Si tuviese que puntuarla del 0 al 10 le pondría un 10.

Vaya experiencia la de compartir villa con todos los deportistas de los demás países

La Villa Olímpica está llena de estímulos. Vas al comedor, te encuentras a deportistas que realmente admiras... Bueno, hay que estar concentrado para la carrera y luego ya, si acaso, puede permitir de relajarte un poco.

¿Cuál es el objetivo para estos Juegos?

Yo quiero es estar entre los ocho primeros, sería diploma olímpico. Creo que es algo factible por los resultados que estoy teniendo, por el nivel que tengo. Sueño con la medalla, pero, a priori, estar entre los ocho primeros. Por supuesto que si aspiro a estar entre los mejores es porque hay opciones de medalla, es una opción realista.