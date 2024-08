Domingo de lágrimas en París

Cuando acaben los Juegos de París, dentro de una semana, y llegue el momento de enumerar o recordar los instantes más emocionantes de la cita olímpica, este domingo aparecerá sí o sí en la mente de todos los aficionados al deporte. Dos historias, dos dramas totalmente distintos dentro de un mundo del deporte que hoy ha mostrado dos de sus caras: el dolor y la gloria separados por apenas unas horas y unos kilómetros. La inesperada y escalofriante lesión de Carolina Marín en una semifinal del torneo de bádminton ante la china He Bing Jao que tenía totalmente controlada (21-14 y 10-5 en el momento de la lesión) y, por la tarde, la ansiada victoria de Novak Djokovic en una final olímpica de tenis, dejando las lágrimas colaterales de la decepción de su rival: Carlos Alcaraz.

Silencio en la Porte de Chapelle

Lo ocurrido este domingo por la mañana en el Porte de Chapelle Arena es lo que uno nunca quiere ver y, mucho menos, tener que contar. Más allá de ser unos Juegos Olímpicos. Más allá de una medalla que ya era segura. En el momento en el que la rodilla derecha de Carolina Marín (la misma que se rompió en 2019) hizo el mal gesto, en el pabellón se hizo el silencio y desaparecieron los colores.

Con la semifinal prácticamente en el bolsillo, la onubense cayó al suelo para volver a levantarse e intentar lo imposible. Dos puntos después, la retirada, las lágrimas, la ovación del público, el orgullo de campeona de una Carolina que rechazó una silla de ruedas y quiso salir por su propio pie de la pista para mandarle un mensaje a ese enemigo que son las lesiones (también se rompió los ligamentos y el menisco de la rodilla izquierda meses antes de los Juegos de Tokio) y que tanto le han costado durante su carrera: "Puedes atacarme todas las veces que quieras. Volveré a levantarme". Ojalá lo haga de nuevo.

Djokovic rompe a llorar tras lograr el oro olímpico. / CAROLINE BLUMBERG

Horas después, un partido para el recuerdo

La lesión de Carolina seguía siendo el tema de conversación horas después, varios kilómetros al sur de París, en Roland Garros. Mientras se jugaba el partido de dobles femenino por el bronce (que acabarían llevándose con comodidad Sara Sorribes y Cristina Bucsa) el rumor de una posible petición para conceder a la onubense una medalla de bronce 'especial' corría por los teléfonos móviles y por la tribuna de prensa de la pista Philippe-Chatrier, que se preparaba para vivir un partido histórico, tuviese el final que tuviese: Carlos Alcaraz contra Novak Djokovic. El duelo, disputadísimo, espectacular, vibrante, se decantaba a favor del que ya sí que sí puede ser considerado el mejor tenista de todos los tiempos. Consiguió un oro olímpico que se le resistía tras imponerse en casi tres horas (7-6 y 7-6), rompiendo a llorar en la pista, por fin liberado de ese sueño que, de no haber ganado, podría haberse convertido en pesadilla.

En el otro lado de la pista, el siempre risueño Carlos Alcaraz no podía contener sus lágrimas de rabia y tristeza cuando era entrevistado en Eurosport por Álex Corretja y, también, rompía a llorar.

El motivo de sus lágrimas lo explicaría posteriormente en zona de prensa: “Hoy he sentido más presión, o una presión diferente a la que he tenido en las cuatro finales de grand slam que he jugado [todas ganas]. Estaba jugando por una medalla de oro, por España. Quizá otros no sienten la presión de jugar por su bandera y por su país. Pero yo sí”.Ya con su medalla de plata al cuello, la que nadie quiere nunca pero que más adelante sabrá también a gloria, Alcaraz reconocía la victoria de Djokovic afirmando que “he notado su hambre en esos momentos decisivos. Lo ha hecho mejor y se ha merecido el triunfo”, dijo Alcaraz tras un partido en el que no hubo roturas de servicio y que llevó al éxtasis a casi 15.000 personas, españoles, serbios y neutrales que no pararon de animar en casi tres horas