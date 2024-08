El campeón olímpico Thomas Ceccon ha sido grabado durmiendo en la calle debido a su descontento con la Villa Olímpica. Aunque no se ha pronunciado sobre estas imágenes publicadas por Husein Alireza, palista de Arabia Saudí, hizo estas declaraciones los días previos: "En la Villa no hay aire acondicionado, hace calor, la comida es mala. Muchos atletas se mudan por esto... no es una excusa, es la pura crónica de lo que quizás no todos saben".