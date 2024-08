María de Valdés: "Ha sido la prueba más dura de mi carrera deportiva"

Solo había que mirarle la cara a María de Valdés para saber que las cosas no habían ido como ella esperaba. La fuengiroleña, decimoséptima clasificada en la maratón de aguas abiertas de los Juegos Olímpicos de París 2024 con un tiempo de 2:07:02.4, a casi tres minutos y medio de la ganadora, reconocía en zona mixta que ha sido "la carrera más dura que he hecho en toda mi carrera deportiva".

Decepcionada y autocrítica, la malagueña de 25 años afirmaba a los medios en zona mixta que "la experiencia de nadar en río me ha costado bastante, me ha faltado fuerza y no es ninguna excusa, pero espero que esto me sirva para reforzarme de cara al futuro. He dado mi 100% en el agua, he intentado hacer todo lo posible para llegar delante pero han sido superiores a mí y, bueno, esto pasa en el deporte. Esperemos salir reforzados de ello".

Sobre las dificultades que implica nadar una prueba como la de diez kilómetros en aguas abiertas en un río, explicaba la dureza de esta maratón, asegurando que "para mí, ha sido la más dura de toda mi carrera deportiva porque aparte de las corrientes, tienes que saber posicionarte en los giros de boya. Creo que lo he intentado hacer lo mejor posible porque lo habíamos estudiado fuera del agua aunque tampoco habíamos podido probarlo antes -en los cuatro días que ha estado De Valdés en París, no han podido completar un entrenamiento completo en el Sena, apenas 'probar' el agua- pero bueno, es muy diferente la teoría a la práctica". Pese a estas dificultades, la joven nadadora malagueña hacía autocrítica: "En el tema de los giros, de nadar pegada a la pared... creo que he fallado en algunos aspectos y lo tengo que ver para corregirlo y que no vuelva a suceder".

Y es que, más allá del tema de la suciedad del río, las corrientes del Sena han marcado una prueba de los diez kilómetros que Sharon van Rouwendaal, medalla de oro, completaba en 2:03:34.2 cuando lo habitual es que se complete por debajo de las dos horas.

Un momento de la prueba disputada en el Sena. / Miguel Tona

Los Ángeles 2028 en el horizonte

"He entrenado al 100% no solo este año sino durante todo el ciclo olímpico y me quiero quedar con eso y me lo aplicaré en el futuro y que esto me sirva para coger experiencia y recomponerme de la mejor manera posible", reconocía la actual subcampeona del mundo que, junto a Ángela Martínez (décima este jueves en el río Sena), sigue siendo la gran baza española en la disciplina de aguas abiertas. "Esperemos que esto sea una experiencia más para poder hacerlo mejor en Los Ángeles".