La prohibición de las drogas mata

La mayoría de nosotros cuando pensamos en las drogas pensamos en un tabú que provoca muertes, algo malo que no debemos consumir. Desde pequeños nos motivan para huir de las drogas, lo cual es comprensible dado que hasta 250.000 de personas pierden su vida anualmente por culpa de las drogas. Esta cifra tan horrible nos ha llevado a criminalizar, prohibir y perseguir a las drogas. Sin embargo, estábamos equivocados. Persiguiendo las drogas solo hemos conseguido crear más muertes. Las drogas no siguen las reglas del mercado, dado que siempre habrá una demanda constante, esto desemboca en la creación de cárteles y mafias. La persecución de las drogas sólo ha llevado a la aparición de más crimen organizado, y esto causa aún más violencia y muertes que las drogas. En 2001, Portugal decidió descriminalizar las drogas, lo que trajo un descenso asombroso en el número de sobredosis y enfermos por enfermedades de transmisión sexual. Portugal empezó a tratar a los drogadictos no como delincuentes, sino como enfermos. Si entendemos que el fumador y el borracho son gente que necesita ayuda, ¿por qué seguimos tratando al drogadicto como a un criminal?

Cristina Castro. Málaga