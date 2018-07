Es curiosa la preocupación de la comisaria europea de Transportes, la política eslovena Violeta Bulc, por el estado de los puentes del Viejo Continente.

Bulc, del Partido Moderno del Centro, quiere un estudio sobre la adecuación de los puentes europeos al paso de los carros de combate de la OTAN.

«Estoy a favor de una paz perpetua, dijo, citando a Kant. Y para eso se construyó la Unión Europea, pero no me gustaría que me sorprendieran». O sea: «se vis pacem para bellum».

Bulc parece reaccionar en cualquier caso a las quejas de algunos generales de la OTAN sobre las dificultades de todo tipo para el transporte de material de guerra pesado por los distintos países de la Alianza.

El más claro tal vez fue el ex comandante en jefe de las fuerzas estadounidenses en Europa, el general Ben Hodges, que se quejó sobre todo de las dificultades burocráticas en las fronteras.

Hay que presentar siempre una lista detallada de los vehículos y los conductores, criticó el general, quien abogó por la creación de un espacio Schengen militar.

Uno modestamente sugeriría a la comisaria europea que en vez de preocuparse tanto de los movimientos de los tanques, se dedicara a fomentar el uso del ferrocarril para el transporte de mercancías.

Basta salir, por ejemplo, de Berlín cualquier día de la semana que no sea domingo para encontrar columnas interminables de camiones, muchos de ellos de Polonia y demás países del Este, que, además de contaminar la atmósfera, vuelven desesperante cualquier viaje por carretera.