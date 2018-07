Tipo de local: Erótico. Aunque se cerró, todavía colea su huella. Viene en La guía del ocio, en internet: «Toma una copa con sensualidad. Glorieta Plus Ultra s/n. Sevilla. Horarios: De 18h a 4 mad». Pero lo que más enternece, en fin, es el apartado en el que pone: «Descripción: Erotismo frente al Estadio Ruiz de Lopera, para darte una alegría si tu equipo gana... o recuperarte si pierde».

Recuerdo que un celebrado Don Ángelo era una firma indiscutida en las conversaciones cruzadas del gimnasio sobre el putiferio de calidad, ése que se utiliza para celebrar acuerdos de negocios, agasajar a invitados de interés y esas cosas, cuando yo vivía en Madrid. Rastreando, he encontrado la noticia de la puesta en venta de un club similar en la madrileña calle Orense (se puede leer, por ejemplo, en una noticia de El Mundo del 14 de enero del año pasado: «Se vende o alquila el club de alterne Don Angelo... El establecimiento, que ofrecía espectáculos de striptease todos los días, se abrió hace más de un año como la franquicia madrileña del D´Angelo Palace de Alicante, el conocido local de alterne donde Santiago Segura grabó varias escenas de la película Torrente 4».

Pero ése no debía de ser, ya que en la actual página web del club D´Angelo, domiciliado en el Paseo de la Castellana de la capital, veo un subtítulo bajo el nombre del establecimiento que, con intención, advierte: «El auténtico D´Angelo desde 1977». La página web es elegante y sugerente, aunque lo que viene a decir, entre otras argumentaciones de su menú, es: «Estamos continuamente trabajando para mejorar y que queden satisfechos cada una de las personas –aquí hay un error de concordancia lingüística de género entre satisfechos y personas– que se acercan a nuestro pequeño paraíso€ Así que D´Angelo invita a toda señorita que quiera formar parte de nuestra exclusivo club –otro error de concordancia de género entre nuestra y exclusivo– se ponga en contacto con nosotros... Atractivas, con encanto y educación –aquí no se especifica si con Master ni de qué tipo–, entre los 20 y los 35 años serán bienvenidas».

No sé si alguno de estos locales estaba relacionado con el de la última chorizada publicada al respecto. Me refiero a los casi 15.000 euros gastados en una sola noche de putiferia, en el Don Angelo sevillano, a cargo del presupuesto para la Formación y el Empleo de las chicas atractivas con encanto y educación de entre 20 y 35 años, entre otros ciudadanos andaluces. La noticia no ha provocad demasiada escandalera –es mi humilde impresión–. Es raro el poco eco que tienen en Andalucía informaciones que en cualquier otro punto de España tendrían un eco ensordecedor también en Andalucía. Pena. Pero aquí habría que resaltar la perversa vinculación entre la deseable formación de las andaluzas, en este caso, y la promoción de la prostitución que, sin embargo, se terminó haciendo con esos 15.000 euros de presupuesto que habrían de haberse destinado a su Educación. Qué asco, de verdad.