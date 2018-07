Por dentro y por fuera

Cómo lo ven

Primeras dificultades para Macron y crisis de May

Politico resaltaba que, un año después de su rotunda elección como presidente francés (con más del 65% de los votos, en segunda vuelta), Emmanuel Macron empieza a afrontar los primeros problemas para gobernar. Afectado por la imagen de ser el «presidente de los ricos», prometió en un discurso en Versalles un estilo de liderazgo "más humilde". Y es que su popularidad ya está en mínimos de su mandato, inferior al 35% de apoyos.

Clarín señalaba que el último quebradero de cabeza que ha debido superar la primera ministra británica, Theresa May, para llevar adelante el Brexit han sido las dimisiones del ministro negociador sobre la materia, David Davis, y del responsable de Exteriores, Boris Johnson, disconformes con los términos acordados por el Gobierno para una futura relación con la Unión Europea. Davis era partidario de un abandono total de la unión aduanera y del mercado único, algo que ahora parece menos probable.



Cómo nos ven

España, nuevo foco de entrada y el Valle de las disputas

The Independent destacaba la preocupación de altos cargos de la Unión Europea, en el sentido de que España se ha convertido en el nuevo foco de entrada de la inmigración africana en el continente europeo. Así, alrededor de 19.000 peticionarios de asilo llegaron al país en los cinco primeros meses del año (tantos como en 2017), lo que supone superar, por primera vez en mucho tiempo, a los flujos procedentes del norte de África hacia Italia.

The New York Times se hacía eco de que, casi 43 años después del fallecimiento de Francisco Franco, su figura sigue generando controversia, ante la intención del Gobierno de Pedro Sánchez de sacar sus restos mortales del Valle de los Caídos. El historiador Paul Preston señalaba que dicho lugar es una anomalía de «peregrinaje fascista» en Europa, ya que no hay monumentos semejantes en Austria o Alemania (en honor a Hitler) o en Italia (glorificando a Mussolini).



Qué se cuece

Murdoch ya controla Sky y la apuesta de Microsoft News

elperiodico.com destacaba el acuerdo alcanzado por 21st Century Fox (propiedad del magnate de medios de comunicación Rupert Murdoch) para adquirir el 61% de la cadena de televisión británica Sky, por valor de unos 17.000 millones de euros. Murdoch tuvo que incrementar su oferta inicial en un 30% (planteada en diciembre de 2016), después que la compañía de cable estadounidense Comcast también pujara para hacerse con Sky.

Media-tics resaltaba la remodelación emprendida por el gigante Microsoft para competir con Google y Facebook, a partir del lanzamiento de la plataforma Microsoft News, concebida como un modelo híbrido de funcionamiento, en todos los sentidos: combinará Inteligencia Artificial con una plantilla de 800 editores humanos, con el objetivo de clasificar y ordenar noticias de entre un total de 3.000 cabeceras de todo el mundo, para que provean de contenidos a la citada plataforma.