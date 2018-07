Tirando de la manta

El director del CNI ha pedido comparecer en el Congreso por el caso Corinna. Yo estoy a favor de que esa comparecencia se retransmita en directo. No faltarían patrocinadores. Y no está sobrada la televisión pública de ingresos. Detergentes Eulalio patrocina este espacio. Detergentes Eulalio, limpieza a fondo hasta de los asuntos más feos. Y en ese plan. Por ejemplo.

El jefe de los espías quiere aclarar las cosas. Este debe ser el único país donde al gran espía, o sea, al jefe de los espías lo conoce todo el mundo. País de chismosos. Félix Sanz Roldán quiere salir al paso de las informaciones de El Español y OK Diario en las que se asegura que la amiga del rey Juan Carlos Corinna zu Sayn-Wittgenstein da a entender en unas grabaciones que el rey emérito tiene cuentas en Suiza y que la utilizaba a ella como testaferro.

Corinna ha acusado veladamente al espionaje español de no hacerle la vida fácil. Roldán ya acudió al Congreso en marzo. Se ve que sus señorías están ansiosas por saber. Los diputados corinnean cada vez que pueden. Ya me imagino yo a algún diputado llegando a casa después de la comisión y diciendo uy, uy, cari, no sabes de lo que me he enterado. El rey emérito está mayor, cansado y desprestigiado. Su hijo el rey se está quedando solo. Miembro a miembro de la familia extensa está quedando fuera de los subjetivos límites del prestigio. La monarquía se va aislando y a este paso va a tener Felipe que tener más hijos por ver si el pueblo ama a alguien de apellido Borbón. Hay quien dice que muchos están aprovechando esto para derribar a la monarquía. Y lo dicen como quien da una noticia o enseña una novedad. Supongo que hay gente trabajando para tirar la monarquía desde que España es España, que aquí otra cosa no hemos tenido pero monárquicos y antimonárquicos se cuentan siempre por millones. A lo mejor esas son las dos Españas.

También hay quien dice que la política no es divertida. Otra cosa es que esto pueda llamarse política. El asunto linda con la bragueta, las finanzas, la prensa del corazón, la historia y las instituciones. Es un cóctel sabrosón con intrigas novelescas que algunos quieren pasar por alto y con el que otros se lo pasan por todo lo alto. Nada nuevo bajo el sol ni bajo las regias mantas. De las que están tirando.